國防部證實 11套海馬斯多管火箭系統已運抵台灣

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台灣對美軍購29套海馬斯多管火箭系統（HIMARS），國防部副部長柏鴻輝今日在立法院外交及國防委員會備詢時證實，已有11套海馬斯多管火箭系統運抵台灣，今年底還會有拖式2B飛彈、M1A2T戰車運抵台灣。

為強化跨區增援及源頭打擊能力，台灣對美軍購29套海馬斯多管火箭系統（HIMARS）。民進黨立委王定宇今天質詢時關切美國對台軍購進度，並詢問海馬斯多管火箭系統是否已經運抵台灣，未來如何運用，以及赴美受訓的官兵返台後多久形成戰力。

柏鴻輝表示，11套海馬斯多管火箭系統已經運抵台灣，訓練模式牽涉到戰力養成，還是要有所保留，不方便透露。

王定宇追問，未來海馬斯多管火箭如何運用，柏鴻輝回答，所有武器運用是國防機密的屬性，不方便談細節，但最後戰力必須整合，分為長、中、進的射程標定，整體戰術運用，參謀總長都有規畫。

至於今年是否有其他美國對台軍購項目運抵，柏鴻輝表示，今年還有拖式2B飛彈、M1A2T戰車會運抵，相關接裝準備、訓場都已準備好，其中，拖式2B飛彈先前因生產時測試發生問題，經過重新組裝後，今年底會完成運抵台灣。