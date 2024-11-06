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美選將揭曉 府：國安團隊密切注意適時向總統回報

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

美國總統大選開票作業持續進行中，國安局長蔡明彥今天在立法院答詢時表示，國安單位、跨部會都有針對美選因應。總統府發言人郭雅慧表示，國安團隊隨時密切注意各國政情狀況，並適時向賴清德總統回報。

美選結果牽動國際政治情勢，蔡明彥表示，不管是誰當選美國總統，美國的整體政策方向還是會延續現在「制中友台」的政策路線；台灣也會持續與美國現任、新任政府維持戰略溝通。

民進黨立委王定宇質詢時問，川普或賀錦麗當選後也會對於地緣政治有些許不同的執政方向，國安單位是否有所討論、因應？蔡明彥表示，「有」，國安會議上也都會針對兩岸、經貿等相關議題進行討論，也有請跨部會來做因應。

郭雅慧表示，國安團隊隨時密切注意各國政情狀況，並適時向總統回報。國安團隊也會在例行的相關會議中，向總統報告最新國際情勢，現階段尚未有召開國安高層會議的規畫。

國安會 團隊 美國

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