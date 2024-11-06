衝突中送出財劃法修法草案 陳玉珍秀「民主斷牙」

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「財政收支劃分法」修法草案今在朝野口角和肢體衝突當中，送出立法院財政委員會。國民黨立法院黨團舉行記者會，國民黨立委陳玉珍向媒體展示因衝突而掉落的牙齒。國民黨團首席副書記長王鴻薇說，國民黨推出的財劃法修法，每個縣市的統籌款都增加，台南可以因此多200億元以上的統籌款，請問台南市綠委在擋什麼？

為擋民進黨立委突襲干擾議事，重演周一情況，國民黨團祭出甲動。在衝突當中，因民進黨立委對財劃法修正草案有異議，財委會國民黨籍召委陳玉珍宣布保留交協商並散會。

根據統計，為財劃法修法，共有11場會議，立院財政委員會共有6場，公聽會2場，初步審查會議1場，發言計208人次。

陳玉珍說，她主持的審查會，各縣市代表列席，請各縣市代表表示意見，講到不願意講為止，已開放到第五輪發言。民進黨立委在今日會議還沒開始就蓄意製造衝突，民進黨委員製造衝突的目的是不要進入充分討論，前面已討論這麼多，民進黨委員有意見就提出版本，高雄市長陳其邁認為對高雄市不公正的地方，就請高雄市綠委提出版本，還有朝野協商可以討論。「民進黨在國會殿堂做暴力行為，是非常不良的示範，這兩天衝突中，我的牙齒都掉了。」

國民黨立委李彥秀說，遺憾財劃法要用把陳玉珍的門牙打斷才能處理。民進黨執政邁入第9年，財劃法修正草案也審了將近6個月，今年6月審的時候，每個縣市財政局長都表達希望地方可以增加預算，很多地方自治事項都是「中央請客，地方埋單」，財劃法早就到了應該修的地步。民進黨過去在野時，所有縣市首長都說應該要修，現在換位子就換腦袋，既要集權又要集錢。財劃法沒有破壞財政紀律的問題，問題是如何調整出更好的版本。

國民黨立委賴士葆說，民進黨立委為何這麼努力打？因為行政院長卓榮泰下令，說現行版本較好，等於是賴清德總統下的命令。卓榮泰就是賴清德的執行長，這是把自己皇帝化，把地方政府乞丐化。

國民黨立委顏寬恒說，以台中市為例，台中市每年上繳中央稅款近2千億，但補助加總僅分回近40%，不足上繳中央的一半 ，這樣對為中央努力創稅的台中市及其他城市不公平，慶幸看到跨進一大步。

王鴻薇說，警告民進黨立委跟助理不要在陳玉珍落單時，做出人身傷害的事情。民進黨立委們自己食言而肥，過去都強調推動財劃法修法，現在完全阻礙修法，阻礙縣市發展，愧對地方選民。

王鴻薇強調，國民黨推出的財劃法是每個縣市的統籌款都增加，包含打最兇的民進黨台南立委們，台南市可以因此多200億元以上的統籌款，請問在擋什麼？新北市可以增加300億統籌款，請問在擋什麼？