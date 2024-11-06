民進黨：藍白粗暴強推財劃法 毀憲亂政再一回

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立法院財委會今天續審財劃法，朝野爆發肢體衝突，在一片喧鬧下，因民進黨立委對財劃法修正草案有異議，財委會國民黨籍召委陳玉珍宣布保留交協商並散會。民進黨發言人吳崢表示，藍白才剛被憲法法庭宣告，上會期粗暴推動國會改革法案，多有立法瑕疵違憲，沒想到今天財劃法又重演，一邊擋總預算，一邊又要向中央搶錢，根本毀憲亂政。

吳崢指出，今天財政委員會邀請了22縣市代表來到立院，討論涉及各地統籌分配修法是否有當等事宜，但陳玉珍竟然只花了三分鐘就將法案送出委員會，完全不給地方政府代表發言討論機會，「沒有討論，不是民主」 再次上演。

吳崢說，今天來到立院的代表也包括了高雄市長陳其邁，同樣毫無表達意見機會；反觀國民黨立委柯志恩，有意參選高雄市，也口頭反對國民黨版本財劃法，但今天卻沒任何實際作為，還是黨意大於民意，這是假裝挺高雄的表現。

吳崢表示，藍白在立院居多數席次，不代表可以霸凌少數，還是要循正當法案審理程序進行，並在委員會給所有人發言討論機會，這正是民眾黨立委黃國昌一直掛在嘴邊的落實委員會中心主義；遺憾今天只看到黃國昌無視國民黨粗暴將法案送出委員會，只顧著開直播，這根本是「委員會直播中心主義」。

吳崢說明，藍白對財劃法主張，有許多不合理之處，要爭取讓地方政府多出上千億元預算，卻沒交代這筆錢要作何用途。民進黨政府執政這些年，已經透過多樣財政手段給地方政府支持，中央對地方補助年年增加，這不是空口說白話，而是早就已經現在進行中。