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指被郭國文扯衣領 張智倫：譴責民進黨當家鬧事暴行

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院財委會今續審財劃法修法，朝野爆發肢體衝突，綠委郭國文（左）與藍委張智倫（右）雙方互相拉扯。記者曾原信／攝影
立法院財委會今續審財劃法修法，朝野爆發肢體衝突，綠委郭國文（左）與藍委張智倫（右）雙方互相拉扯。記者曾原信／攝影

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立法院財政委員會今天續審財政收支劃分法，朝野立委爆發激烈肢體衝突、推擠。國民黨立委張智倫表示，他在過程中被民進黨立委郭國文扯衣領，民進黨阻撓財劃法逐條審查，必須譴責民進黨當家鬧事的暴力行為。

張智倫指出，國民黨為了滿足地方發展財政需求，避免中央政府「集權又集錢」，積極倡議財劃法更公平的分配公式，然而民進黨動輒為反而反，今早更以暴力取代理性討論，阻撓財劃法逐條審查，必須譴責民進黨當家鬧事的暴力行為。

張智倫也說，財劃法25年未修，新北市人口六都最多，每人平均分到的統籌稅款和一般性補助款卻最少，對市民來說相當不公平，樂見財劃法送出委員會，期盼執政黨能放下鬥爭心態，以區域均衡發展為念，與在野黨攜手推動財劃法三讀通過。

張智倫 民進黨 財劃法

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