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嗆新北綠委又失蹤 藍：不敢支持修財劃法？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨點名民進黨新北立委，並指要選新北市長的蘇巧慧，遲遲不敢表達對財劃法修正的支持，難道蘇巧慧心中只有選舉報名搶第一，沒有新北市民？圖／國民黨提供
國民黨點名民進黨新北立委，並指要選新北市長的蘇巧慧，遲遲不敢表達對財劃法修正的支持，難道蘇巧慧心中只有選舉報名搶第一，沒有新北市民？圖／國民黨提供

立法院財政委員會今初審「財政收支劃分法」修正草案，朝野爆發激烈衝突。國民黨點名民進黨新北立委，並指要選新北市長的蘇巧慧，遲遲不敢表達對財劃法修正的支持，難道蘇巧慧心中只有選舉報名搶第一，沒有新北市民？

國民黨指出，財劃法修正對地方政府至關重要，連賴清德任台南市長與行政院長時都多次呼籲修正。蘇巧慧竟然除了要參選新北市市長外沒有高見可發表，搶選舉報名表第一名，關心市民的心不知道要排到第幾名？

國民黨指出，2012年民進黨立委吳秉叡說財劃法「當然是最優先法案」，因為他親身經歷過地方政府想要做建設預算編不出來、想要推政策而預算沒有辦法編足的痛苦；如今卻變了一張臉，在立法院大聲咆哮、摔麥克風，簡直不可理喻。

國民黨表示，民進黨立委吳琪銘2021年要求2年內完成財劃法的修法工作，結果現在態度消極、兩手一攤只說「樂觀其成」，不知是失憶還是根本不在乎地方民意？作為剛從地方進入中央的民意代表，民進黨立委李坤城翻臉比翻書還快，說財劃法的修法不會讓台灣更好，難道李坤城不想讓新北市更好？

國民黨呼籲，民進黨的民意代表們別再踐踏民意，多為了民眾著想，而不是為了自己的政治利益將市民利益拋諸腦後。

國民黨點名民進黨新北立委，並指要選新北市長的蘇巧慧，遲遲不敢表達對財劃法修正的支持，難道蘇巧慧心中只有選舉報名搶第一，沒有新北市民？圖／國民黨提供
國民黨點名民進黨新北立委，並指要選新北市長的蘇巧慧，遲遲不敢表達對財劃法修正的支持，難道蘇巧慧心中只有選舉報名搶第一，沒有新北市民？圖／國民黨提供
國民黨點名民進黨新北立委，並指要選新北市長的蘇巧慧，遲遲不敢表達對財劃法修正的支持，難道蘇巧慧心中只有選舉報名搶第一，沒有新北市民？圖／國民黨提供
國民黨點名民進黨新北立委，並指要選新北市長的蘇巧慧，遲遲不敢表達對財劃法修正的支持，難道蘇巧慧心中只有選舉報名搶第一，沒有新北市民？圖／國民黨提供
國民黨點名民進黨新北立委，並指要選新北市長的蘇巧慧，遲遲不敢表達對財劃法修正的支持，難道蘇巧慧心中只有選舉報名搶第一，沒有新北市民？圖／國民黨提供
國民黨點名民進黨新北立委，並指要選新北市長的蘇巧慧，遲遲不敢表達對財劃法修正的支持，難道蘇巧慧心中只有選舉報名搶第一，沒有新北市民？圖／國民黨提供

國民黨 財劃法

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