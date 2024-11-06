6千億預算分配僅3分鐘出委 民進黨：詐團升級「三分珍」

立法院財政委員會今續審財政收支劃分法修正，朝野爆發激烈衝突，草案只花三分鐘通過初審。民進黨團隨即在議場前發出怒吼，批評在野不顧分配正義，只想當聖誕老公公、散財童子，無視國家財政紀律；與會的高雄市長陳其邁羅列國民黨版弊病，認為應等到行政院提出版本，統合中央地方意見再討論。

「三分珍不討論、怕討論，財劃法騙官員、騙人民！」民進黨團幹事長吳思瑤批評，上會期有國會擴權法案，使人看見踐踏程序正義的粗糙立法，此會期財劃法故技重施，擴權、搶錢都搞黑箱。財劃法何其重大，22個立委、黨團版本，及無數以修正動議提出的版本，都需要透過直球對決，讓真理越辯越明。

吳思瑤質疑，依國民黨版試算，修法將關乎6612億元的國家預算分配，周一陳玉珍只給每個立委一分鐘討論，還試圖偷渡條文，本來答應今天要邀地方首長與會，陳玉珍卻說謊，不讓地方在大體討論階段充分發聲，「詐騙集團陳玉珍今天升級，從『一分珍』變成『三分珍』」，三分鐘就將法案送出委員會。

吳思瑤強調，民進黨團同等關切地方建設，但國家預算分配要能均衡台灣、理性監督，而國會應遵守程序正義，沒有討論不是民主，陳玉珍欺騙朝野立委，國民黨總召傅崐萁更欺騙她和黨團書記長蔡易餘，允諾只要綠委回座位讓會議開始卻反悔，顯見國民黨團吃了秤砣鐵了心，最大苦主就是在場官員。

民進黨立委吳秉叡坦言，他不該相信陳玉珍說的話，在立法院那麼久了還被騙，「蠻羞愧的」。