快訊

國造陸射劍二就夠 為何再花2倍錢買NASAMS重複對美軍購

今年秋颱特多…11月恐還有颱風！氣象專家「更擔心這事」

6千億預算分配僅3分鐘出委 民進黨：詐團升級「三分珍」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團今協高雄市長陳其邁，批評國民黨團不顧分配正義，只想當聖誕老公公、散財童子，無視國家財政紀律，眾人高喊「三分珍不討論、怕討論，財劃法騙官員、騙人民！」記者黃婉婷／攝影
民進黨團今協高雄市長陳其邁，批評國民黨團不顧分配正義，只想當聖誕老公公、散財童子，無視國家財政紀律，眾人高喊「三分珍不討論、怕討論，財劃法騙官員、騙人民！」記者黃婉婷／攝影

立法院財政委員會今續審財政收支劃分法修正，朝野爆發激烈衝突，草案只花三分鐘通過初審。民進黨團隨即在議場前發出怒吼，批評在野不顧分配正義，只想當聖誕老公公、散財童子，無視國家財政紀律；與會的高雄市長陳其邁羅列國民黨版弊病，認為應等到行政院提出版本，統合中央地方意見再討論。

「三分珍不討論、怕討論，財劃法騙官員、騙人民！」民進黨團幹事長吳思瑤批評，上會期有國會擴權法案，使人看見踐踏程序正義的粗糙立法，此會期財劃法故技重施，擴權、搶錢都搞黑箱。財劃法何其重大，22個立委、黨團版本，及無數以修正動議提出的版本，都需要透過直球對決，讓真理越辯越明。

吳思瑤質疑，依國民黨版試算，修法將關乎6612億元的國家預算分配，周一陳玉珍只給每個立委一分鐘討論，還試圖偷渡條文，本來答應今天要邀地方首長與會，陳玉珍卻說謊，不讓地方在大體討論階段充分發聲，「詐騙集團陳玉珍今天升級，從『一分珍』變成『三分珍』」，三分鐘就將法案送出委員會。

吳思瑤強調，民進黨團同等關切地方建設，但國家預算分配要能均衡台灣、理性監督，而國會應遵守程序正義，沒有討論不是民主，陳玉珍欺騙朝野立委，國民黨總召傅崐萁更欺騙她和黨團書記長蔡易餘，允諾只要綠委回座位讓會議開始卻反悔，顯見國民黨團吃了秤砣鐵了心，最大苦主就是在場官員。

民進黨立委吳秉叡坦言，他不該相信陳玉珍說的話，在立法院那麼久了還被騙，「蠻羞愧的」。

國民黨 民進黨 財劃法 陳玉珍

延伸閱讀

財劃法三分鐘出委挨批粗暴 陳玉珍：人民的勝利

圖輯／立院續審財劃法 朝野衝突中送出財委會

財劃法出委員會 林楚茵：三分鐘散會 「半分忠」再現

朝野肢體衝突中 財劃法修法草案送出委員會

相關新聞

財劃法三分鐘出委挨批粗暴 陳玉珍：人民的勝利

立法院財政委員會今日繼續討論「財政收支劃分法」修正草案，由於會議進行約三分鐘，國民黨籍召委陳玉珍就在朝野相互叫罵推擠中將...

國安局：不論誰當選美國總統 都會維持制中友台路線

美國總統大選正在開票中，結果備受關注，國安局長蔡明彥今天表示，現在不適合對任何結果預判、預測，但不論誰當選美國總統，目前...

民進黨：藍白粗暴強推財劃法 毀憲亂政再一回

立法院財委會今天續審財劃法，朝野爆發肢體衝突，在一片喧鬧下，因民進黨立委對財劃法修正草案有異議，財委會國民黨籍召委陳玉珍...

指被郭國文扯衣領 張智倫：譴責民進黨當家鬧事暴行

立法院財政委員會今天續審財政收支劃分法，朝野立委爆發激烈肢體衝突、推擠。國民黨立委張智倫表示，他在過程中被民進黨立委郭國...

郭國文：對財劃法想發言 卻遭藍委暴力阻擋

立法院財委會今天續審財劃法，國民黨團上午6時發出甲動，民進黨立委郭國文因不滿藍委霸占主席台，直接衝進藍委人牆中，藍委張智...

嗆新北綠委又失蹤 藍：不敢支持修財劃法？

立法院財政委員會今初審「財政收支劃分法」修正草案，朝野爆發激烈衝突。國民黨點名民進黨新北立委，並指要選新北市長的蘇巧慧，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。