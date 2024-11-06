北上討論財劃法三分鐘散會 陳其邁不滿：莊孝維？

立法院財政委員會原定邀請中央、地方財主官員，討論攸關千億預算的財政收支劃分法，不過會議只進行三分鐘就散會。特地北上的高雄市長陳其邁不滿發言撲空，怒斥這件事不該只有藍綠考量，理應尊重縣市政府，「邀請我來不讓我講話，莊孝維？」

「今天來才知道被騙。」陳其邁不滿表示，他準備很多資料，卻沒機會表達地方心聲，令人遺憾。他批評，國民黨版設計並不公平，包括統籌分配款是按人口計算，將擴大城鄉差距，導致資源集中在都會區，也未考慮縣市產業發展結構，忽視負擔重工業城市如高雄的外部成本，難讓南北均衡發展。

陳其邁指出，國民黨版也未縣市人口老化帶來的社福、長照、醫療負擔，比如高雄長輩比桃園、台中都說，不考慮人口老化結構採逆分配，是懲罰在社福支出更重的地方政府，而高雄幅員遼闊，道路搶修面積是台北的11倍大，難道高雄的基本建設需求不用滿足？這不公平。

陳其邁續指，將錢按照人口比例分配，最嚴重的後果是，中央和地方都有所得稅、營業所得稅分配稅款，餅就那麼大，這些錢分配到地方政府後，將排擠一般性、計畫性補助，過去中央考慮地方財政，會讓較窮的縣市負擔少一點，某種程度是在平衡區域發展，如今補助變少，對人口較少的縣市不見得有利。

陳其邁重申，民主需要好好討論，尤其牽涉到中央、地方預算和事權分配，國民黨提出版本，也該等到行政院提出版本，統合中央、地方意見，否則若在國會通過，卻完全沒有地方政府表達聲音，他感到非常遺憾。

陳其邁後續受訪指出，國民黨從未有地方議員、立委跟他溝通，這不只是藍綠考量，難道高雄沒有藍營支持者？他認為應該尊重縣市政府，也許有些縣市覺得不公平，卻沒有討論機制，「邀請我來不讓我講話，莊孝維？」