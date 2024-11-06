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國安局：不論美國總統換誰當 都將延續制中友台策略

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國總統大選牽動國際政治局勢，但對於未來美國總統換誰當，國安局長蔡明彥6日表示，不管是誰當選美國總統，美國的整體政策方向還是會延續現在制中友台的政策路線，此外，台灣也會持續與美國現任、新任政府維持戰略溝通。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥等報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」。

會中，民進黨立委王定宇提到，對於美國總統大選結果我方雖都是採取尊重態度，但川普或賀錦麗當選後也會對於地緣政治有些許不同的執政方向，國安單位是否有所因應。

蔡明彥表示有且在國安會議上也都會針對兩岸、經貿等相關議題進行討論，也有請跨部會來做因應。

此外，王定宇也提到，美國總統選舉後，對於台美關係以及多邊地緣政治的經貿關係是否有所變化，國安局是否也有所掌握。

蔡明彥說，基本架構應該不會有太大的改變，事實上向拜登的印太戰略佈局，有很多也是延續當時前總統川普的政策，由此可見，美國對於印太的戰略佈局有他的延續性在，當然很多策略在處理的細節當然會不盡相同，但大部分基調都是差不多的。

蔡明彥也說，確實川普主張的是跟中國大陸全面的脫鉤、對中國大陸課以高關稅，賀錦麗則是主張去風險、關稅部分則是需要再討論。這些部分國安局都會觀察，但整體來看，他們的政策大方向都是一致的「制中友台」但細節的處理上可能會有所不同。

國安局 美國

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