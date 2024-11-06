立院委員會修財劃法一團亂 黃偉哲批：最糟糕版本充滿政治偏見

立法院財政委員會今天繼續進行財劃法審查，國民黨僅用3分鐘就將法案送出委員會，台南市長黃偉哲上午受訪時批社會溝通這麼久，在野黨竟送出最糟糕的版本，以現在的版本來說，送出去到院會的版本來看，這個是重北、輕南、重東輕西、重離島輕本島，而且充滿了政治的偏見。

黃偉哲說，以台南市跟彰化縣來比，依照國民黨版本試算的統籌分配款，居然高於台南市，彰化縣120幾萬人口，台南市180幾萬人口，彰化縣的面積比較小，可是分配到的統籌分配款居然比台南市還多好幾十億，台南市是616多億，彰化縣是658多億，這個部分根本就是充滿了政黨偏見的一種分法。

黃偉哲指出，這種分法只是造成縣市之間大家的一個互相攻擊，不是一個團結台灣的做法，最好的方式是用單一個標準，那其他的部分再由中央來做微調，看是用人口的標準，用縣市面積的標準，或是用其他的這個單一的標準，把所有的標準放進去，到最後就變成東部贏、西部輸，北部贏南部輸，離島贏本島輸，那這個是對南部的縣市非常不公平。