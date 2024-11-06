陳其邁：贊成修財劃法 但不能以黨派角度出發

繼日前抨擊國民黨版本的財政收支劃分法部分條文修正草案「對高雄不公平」，高雄市長陳其邁今天北上列席立法院財政委員會。他表示，「我贊成修財劃法」，但要好好的修，不能草率立法，不要沒有審酌地方意見，以黨派角度出發，對區域均衡發展造成嚴重影響。

陳其邁5日表示，國民黨版財劃法部修正草案對高雄不公平，呼籲高雄的立委一定要在立法院為高雄講話，否則很難對高雄市民交代。

立法院財政委員會今天續審財政收支劃分法部分條文修正草案，陳其邁今天列席委員會前受訪。陳其邁說，他贊成修財劃法，但財劃法必須經過中央與地方大家充分協商，再由國會進行審議，財劃法不是只有牽涉到財政收支，也牽涉到中央與地方分權、事權等問題。

陳其邁重申「3個不公平」立場。他說，每一個地方的區域發展，尤其產業結構不同，以高雄市為例，高雄市的碳排是5235萬噸，台北市是1000萬噸碳排，高雄市是台北市5倍之多；以發電量為例，高雄市發的電是500億度，其中很多是燃煤電廠，高雄市只用了6成電，其他的電都南電北送。不管是碳排及電力負擔都造成南部地區對環境負擔的成本增加，假若僅以首都3%金融業為例，忽略其他縣市在產業結構、產業發展的不同，這是非常不公平。

若以人口結構為例，陳其邁指出，高雄市65歲以上長輩人口，高達52萬人，比台中市多了8萬人，比桃園市多了18萬人，所以對長輩的照顧，包括長照、醫療等社福支出，是沈重的負擔，假如光以人頭來計算，忽略人口結構不同，對人口結構老化的中南部來說，是第二個不公平。

陳其邁表示，以區域土地面積來說，高雄市的土地面積是台北市近11倍之大，若以颱風為例，要搶修的道路、基本建設、公共工程等經費，遠比台北市來的多，若單以人口結構，忽略土地面積，對高雄市來講，是非常非常非常不公平。

陳其邁說，他希望立院審酌財劃法能考量到中南部，尤其是地方政府對於不管是發展經濟、人口結構、區域治理各項因素審慎考量，不要沒有審酌地方意見，以黨派角度出發來看財政收支劃分，忽略中央地方預算及相關事權的分配，可能對台灣區域的均衡發展造成嚴重影響。

對於媒體詢問在野黨質疑民進黨可以提自己的版本，陳其邁表示，他贊成修財劃法，但必須是中央與地方、中央跟國會，大家好好的就不同版本做考量。

陳其邁說，在他擔任高雄市長後，努力促參、招商，在前年達到新台幣5.8兆元，去年也有5.5兆元成績，這些招商、促進經濟發展的努力，在國民黨版本全部取消，對於地方發展經濟、產業轉型等造成重大的影響。

陳其邁表示，希望立法院好好坐下來談，難道高碳排、空污是自己本身願意承擔的嗎，不能像疊羅漢一樣，負重前行，在最底層的重工業的城市，最辛苦也承擔最重的城市，分配比例比較少，在疊羅漢頂端，享受風光，竟可分配到3%的首都分配額，「我覺得這個並不公平。」他說，希望立法院好好審酌財劃法。