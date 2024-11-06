快訊

義務役下基地首射紅隼火箭 「不發彈」虛驚一場

蘋果AI新功能勾不起銷售潮 語系、地緣政治成發展隱憂

宜蘭爆疑性侵！幼兒園女童遭師手打下體紅腫痛 縣府展開調查

藍白甲動占領主席台 財劃法迅速過初審

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨與民眾黨6日發動甲動守住主席台下，《財劃法》初審通過，將進入朝野協商。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨與民眾黨6日發動甲動守住主席台下，《財劃法》初審通過，將進入朝野協商。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

財劃法》條文初審通過，將進入朝野協商！國民黨從5日晚間就占領財政委員會主席台，並在9點開會時，由國民黨召委陳玉珍宣讀條文後，《財劃法》便出委員會，9點3分隨即宣布散會。民進黨立委大表不滿，痛批沒給問問題就強硬將《財劃法》通過初審。現場來了各地首長與官員，僅坐了3分鐘後即散會離開。

藍白甲動守主席台

國民黨從5日開始，多位藍委就守在財政委員會主席台，避免召委陳玉珍受到干擾，國民黨並於清晨6點發動甲動，國民黨立委穿白色戰袍，並準備不少標語，包括總統賴清德在擔任立委時也說過的話，「財劃法不處理，就是中央想集權、集錢」。

除了國民黨立委外，民眾黨8席立委在8點左右時間，也陸續到場。也有少數民進黨立委，如林岱樺、何欣純、王定宇等人先到場刺探敵情，但見國民黨立委人數眾多，簽到完就離開。隨後民進黨包括王美惠、沈伯洋、鍾佳濱與洪申翰等立委也都到場，結果9點一開會，陳玉珍隨即宣讀條文。

3分鐘出委員會

陳玉珍在藍委保護下，逕自宣布逐條討論，遇有異議條文直接宣佈保留，僅花3分鐘就將法案送出委員會，而北上的高雄市長陳其邁一早坐在台下，卻等不到發言機會。由於財委會4日曾協商達成共識，邀請有關部會次長以上，還有地方財政局長以上官員列席，現場官員到委員會開會3分鐘後隨即離席。

委員會現場人山人海，包括記者、官員、3黨立委與助理擠滿了財委會的9樓大禮堂。民進黨立委沈伯洋在現場大吼說，民進黨立委8點半到，已經排詢答要問地方首長與各部會問題，結果在藍白挾人數優勢下強硬通過，完全無視列席官員與地方首長。也有綠委強調，《財劃法》有22個版本，不該如此強渡關山，但已徒呼負負。

陳玉珍一早即在臉書發文，稱已經連續好幾次會議都讓民進黨立委問好問滿，讓大家登記到沒有人要發言為止，「希望今天要蓄意杯葛財劃法、不想讓地方均衡發展的委員，不要再次使用暴力，尤其不要傷害無辜的議事人員」。

【更多精采內容，詳見

國民黨 民進黨 財劃法

延伸閱讀

財劃法三分鐘出委挨批粗暴 陳玉珍：人民的勝利

圖輯／立院續審財劃法 朝野衝突中送出財委會

財劃法出委員會 林楚茵：三分鐘散會 「半分忠」再現

朝野肢體衝突中 財劃法修法草案送出委員會

相關新聞

衝突中送出財劃法修法草案 陳玉珍秀「民主斷牙」

「財政收支劃分法」修法草案今在朝野口角和肢體衝突當中，送出立法院財政委員會。國民黨立法院黨團舉行記者會，國民黨立委陳玉珍...

民進黨：藍白粗暴強推財劃法 毀憲亂政再一回

立法院財委會今天續審財劃法，朝野爆發肢體衝突，在一片喧鬧下，因民進黨立委對財劃法修正草案有異議，財委會國民黨籍召委陳玉珍...

美選將揭曉 府：國安團隊密切注意適時向總統回報

美國總統大選開票作業持續進行中，國安局長蔡明彥今天在立法院答詢時表示，國安單位、跨部會都有針對美選因應。總統府發言人郭雅...

新北統籌分配款人均1.4萬 侯友宜嘆非常不公

立院財政委員連日審查財政收支劃分法修正草案，朝野立委爆發多次肢體衝突。新北市長侯友宜今早主持市政會議，提到財源部分對新北...

柯文哲市長室有密道？游淑慧打臉：只是送茶水上廁所通道

民眾黨主席柯文哲遭爆在市長室收沈慶京1500萬元，前幕僚張益贍昨政論節目透露，柯文哲市長室有後門跟密道，曾任前市長郝龍斌...

立法院財委會通過財劃法修正草案 張善政：餅能做大

立法院財政委員會今天通過財劃法部分條文修正草案，內容以國民黨提出的版本為主。桃園市長張善政議會總質詢結束後受訪表示樂觀其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。