藍白甲動占領主席台 財劃法迅速過初審

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《財劃法》條文初審通過，將進入朝野協商！國民黨從5日晚間就占領財政委員會主席台，並在9點開會時，由國民黨召委陳玉珍宣讀條文後，《財劃法》便出委員會，9點3分隨即宣布散會。民進黨立委大表不滿，痛批沒給問問題就強硬將《財劃法》通過初審。現場來了各地首長與官員，僅坐了3分鐘後即散會離開。

藍白甲動守主席台

國民黨從5日開始，多位藍委就守在財政委員會主席台，避免召委陳玉珍受到干擾，國民黨並於清晨6點發動甲動，國民黨立委穿白色戰袍，並準備不少標語，包括總統賴清德在擔任立委時也說過的話，「財劃法不處理，就是中央想集權、集錢」。

除了國民黨立委外，民眾黨8席立委在8點左右時間，也陸續到場。也有少數民進黨立委，如林岱樺、何欣純、王定宇等人先到場刺探敵情，但見國民黨立委人數眾多，簽到完就離開。隨後民進黨包括王美惠、沈伯洋、鍾佳濱與洪申翰等立委也都到場，結果9點一開會，陳玉珍隨即宣讀條文。

3分鐘出委員會

陳玉珍在藍委保護下，逕自宣布逐條討論，遇有異議條文直接宣佈保留，僅花3分鐘就將法案送出委員會，而北上的高雄市長陳其邁一早坐在台下，卻等不到發言機會。由於財委會4日曾協商達成共識，邀請有關部會次長以上，還有地方財政局長以上官員列席，現場官員到委員會開會3分鐘後隨即離席。

委員會現場人山人海，包括記者、官員、3黨立委與助理擠滿了財委會的9樓大禮堂。民進黨立委沈伯洋在現場大吼說，民進黨立委8點半到，已經排詢答要問地方首長與各部會問題，結果在藍白挾人數優勢下強硬通過，完全無視列席官員與地方首長。也有綠委強調，《財劃法》有22個版本，不該如此強渡關山，但已徒呼負負。

陳玉珍一早即在臉書發文，稱已經連續好幾次會議都讓民進黨立委問好問滿，讓大家登記到沒有人要發言為止，「希望今天要蓄意杯葛財劃法、不想讓地方均衡發展的委員，不要再次使用暴力，尤其不要傷害無辜的議事人員」。

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