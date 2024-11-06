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反對藍版財劃法首都稅 柯志恩：協商時提最完整版

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨智庫執行長、立委柯志恩表示，國民民在4月已經提出版本，經過半年的時間，他們持續跟各縣市溝通，協商時會提出最完整的版本。圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫執行長、立委柯志恩表示，國民民在4月已經提出版本，經過半年的時間，他們持續跟各縣市溝通，協商時會提出最完整的版本。圖／聯合報系資料照片

立法院財政委員會今天在朝野推擠叫罵聲中，將財政收支劃分法修正草案送出委員會。國民黨智庫執行長、立委柯志恩表示，國民黨在4月已經提出版本，經過半年的時間，持續跟各縣市溝通，協商時會提出最完整的版本。

柯志恩表示，國民黨在4月已經提出版本，經過半年的時間，跟執政縣市長不斷溝通，他們會在協商的時候，提出最完整的版本，包括土地面積、營業所得、財政能力等，這些都會被列歸在計算公式中，希望中央能夠釋出更多的資源，讓地方財政能夠自主，這是大家基本的共識。

柯志恩也說，民進黨的傾向於跟過去的立場不一樣，民進黨過去非常強調地方財務自主，要修財劃法，國民黨讓民進黨的夢想成真，反而是民進黨沒有積極籌備，綠營在這部分雙標。

柯志恩提到，賴清德總統、高雄市長陳其邁、總統府秘書長潘孟安、台南市長黃偉哲擔任立委時都分別提過財劃法，但現在對於財劃法完全不講一句話，很明顯就是雙標，希望中央不要釋放錯誤訊息，指地方收刮一堆錢不做事，地方政府不管在社福、教育方面可以善用更多資源把事情做好。

談及首都稅，柯志恩說，以她個人立場來說，完全不贊成增加3%的首都稅，他們勢必在協商過程中，提出更精進、更符合各方需求、也符合期待的版本，所以3%的首都稅，任何的市長都不要太擔心，還會被充分地討論。

國民黨 柯志恩 民進黨

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