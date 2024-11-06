國營事業換人連自家立委都看不下去 郭智輝：深刻檢討

國營事業首長更迭頻繁，中油董事長、總經理日前布達，但被換掉的前董事長李順欽不但未被邀請，還是看媒體才知情，民進黨立委邱議瑩今日痛批不夠尊重，經濟部長郭智輝則表示，會深刻檢討。

中油日前董總交接，郭智輝卻缺席交接典禮，遭工會批評「重電輕油」，郭智輝昨受訪時則直言，一天有10個行程，有其他外賓來，他沒辦法過去。

邱議瑩今在立院經委會質詢時痛批經濟部，除了中油外，台糖、台船等國營事業，董、總座更換時，公文都是交接前2天才送達，相當不尊重人，而台船前總經理、在台船工作52年的魏正賜僅差10天就退休，卻臨時被一紙公文提前掃地出門，「（我對）換人沒有意見，但是對人要有起碼的尊重。」

對此，郭智輝表示，國營事業領導換人，都尊重法律規定，但回部內會深刻檢討，對於邱議瑩批評的不尊重也感同身受，會就過去的個案檢討，希望能夠改善。