財劃法三分鐘出委挨批粗暴 陳玉珍：人民的勝利

立法院財政委員會今日繼續討論「財政收支劃分法」修正草案，由於會議進行約三分鐘，國民黨籍召委陳玉珍就在朝野相互叫罵推擠中將全案送出委員會，因此也遭綠委批評是「粗暴珍」。不過，陳玉珍會後受訪表示，這是所有人民的勝利。

立院財委會今日討論財劃法相關修正草案，國民黨立委一早就來守住議事現場，儘管民進黨立委郭國文、李坤城和國民黨立委爆發口角和肢體衝突。陳玉珍逕行宣讀，並詢問對條文是否有異議，因民進黨立委對財劃法修正草案有異議，陳遂宣布保留交協商並散會。

陳玉珍會後對今日議事過程表示，民進黨有不同意見也尊重，有很多條文都是保留，送到朝野協商，過程中也進行復議，把程序完備、走完。今日財劃法修正草案已經完整送出委員會，要送交院會，還要經過朝野協商。希望民進黨委員在進行黨團協商時，不要再進行不好的示範。她對郭國文感到恐懼，不知道要做什麼動作，覺得有點害怕。整個條文已經審查完竣，送出委員會。

民進黨立委在陳玉珍講話時表達不滿，批議會暴力且沒有開會，陳玉珍說，「你們打我，我連還手都沒辦法。剛剛有開會，我也準備這麼多（資料），你有看到嗎？我有準備啊！你知道我們在修正哪幾條嗎？你不知道吧？每個選區委員都希望爭取地方預算，這麼多委員都是希望各地預算可以充足，建設地方。」

陳玉珍酸，「民進黨雖然喜歡中央集權，但是地方需要建設，地方需要發展，財劃法是重要法案，謝謝所有黨團委員，凌晨5時多、6時多就過來。團結且有秩序的作戰，順利送出財委會。國民黨加油，地方的勝利，全國各縣市的勝利，所有人民的勝利。」

國民黨立院黨團總召傅崐萁則表示，財劃法周一在委員會已經經過充分的發言詢答，所以今天逐條，國民黨立委的版本都整合在一起，另外，民進黨立委的版本，也一起送出去，之後協商時，他們還是可以表達意見。