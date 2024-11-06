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財劃法初審 藍一級甲動3分鐘送出委員會

中央社／ 台北6日電

立法院財政委員會今天繼續審查財劃法部分條文修正草案，國民黨團祭出最高等級的「一級甲動」，清晨就由黨團總召傅崐萁親自領軍，率領多位立委在會議室門口等候開門，第一時間進場備戰。財委會本週輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會，散會。

立法院財政委員會本會期召委、國民黨立委陳玉珍於擔任輪值召委時，安排財委會議程，相繼於10月7日召開財政收支劃分法修正草案公聽會及10月21日排審此案。本週11月4日、6日及7日議程，陳玉珍接著再安排繼續審查財劃法修法草案。外界關注財劃法修法，是否有可能在本週送出財委會，完成初審。

財劃法已逾25年未修正，目前在立法院財委會併案審查的財劃法修正草案累計達22案，但尚無行政院版。

財委會今天繼續排審財劃法修法草案，議程是請各縣市政府派相關人員、各部會派次長以上人員，列席財委會。

對於今天一早會議還沒開始，現場就已經亂成一團，民進黨立委林楚茵表示，「國民黨明明自己當財委會主席，卻一大早霸占主席台」。她指出，民進黨的主張一直都是「調整『財劃法』茲事體大」，必須邀請各地方政府來表達意見，取得各縣市共識才行；大家都看到了，誰才是不想好好審查，又是誰想偷渡沒有共識的財劃法。

陳玉珍表示，上午5時40分，她就到財政委員會準備了。她一早在臉書發文，稱已經連續好幾次會議都讓民進黨立委問好問滿，讓大家登記到沒有人要發言為止，「希望今天要蓄意杯葛財劃法、不想讓地方均衡發展的委員，不要再次使用暴力，尤其不要傷害無辜的議事人員」。

今天會議還沒開始，數十位國民黨立委一早就到了財委會開會現場聚集，高喊「財政要重劃、地方要發展」。隨後，幾位民眾黨立委也到場，舉牌訴求「資源分配不平等不正義，財劃法要列優先法案」等立場。多位民進黨立委怒批，這樣怎麼開會，誰才是不想好好審查，國民黨根本做賊喊抓賊。

上午9時會議開始，會議亂成一團，主席陳玉珍在國民黨立委包圍下，宣布進入逐條討論，快速宣讀相關條文，相關條文均未獲修法共識下，全案保留送出委員會，並於9時3分宣布散會。

國民黨 財劃法 陳玉珍

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