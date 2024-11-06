曝柯文哲曾有黃珊珊打贏蔣萬安公式 吳靜怡：柯找我打空戰

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，昨鏡週刊再爆柯文哲曾在市長室收沈慶京1500萬元。曾2020任民眾黨不分區名單的吳靜怡今天在臉書爆出2020年柯文哲曾找她幫黃珊珊打北市長空戰，拋選贏蔣萬安公式是「柯文哲加上黃珊珊」。

吳靜怡說，柯文哲絕對不是接受魔鬼的誘惑而成為魔鬼，他自己本來就是魔鬼！

吳今天在臉書說，2020年2月20日，柯文哲上午密會沈慶京、下午沈慶京又與黃珊珊密會，時間點在3月關鍵便當會之前，媒體報導是民眾黨需要錢，有些評論員覺得是為了柯文哲要佈局選總統的經費，但那時候，是誰才需要錢？又或者是拿誰來談之後合作和贊助的。

她說，當天傍晚她正好見過柯文哲，柯文哲當時一點都不焦慮民眾黨，因為才剛剛選舉結束，成績也還不錯，更別提選總統了，他當時對於選總統興致缺缺，柯文哲想的就是台北市市長大選該怎麼辦？黃珊珊能怎麼選？然後，找我要到市政府或黨上班。

當時吳靜怡就預言：「黃珊珊不會上，民眾黨台北市要留下藍綠合作空間，讓民眾黨議員席次擴大！」柯回：「選贏要想方法，如果公式是我加上黃珊珊會不會贏蔣萬安？」

吳稱「絕對不會。」柯文哲再跟吳提議：「如果給妳位置，薪水好談，妳要什麼位置？如果給妳錢，妳可不可以當我廠商。」吳靜怡說：「當我是兔子？挖洞給我，我就要跳嗎？」柯說：「不然給妳一個黨的頭銜，妳想什麼？」吳說她都不要。

吳靜怡說，柯文哲還稱她「妳這人不能用，不要錢也不要權，自命清高，怪怪的，有沒有人說妳很怪？」吳回柯「當老闆的，幹嘛當妳龜孫子。」然後吳靜怡描述柯文哲拍了一下桌子，拿起公事包。

吳靜怡說，記得當天之後，還是有人跟她談到市府工作或黨職，都拒絕了。柯文哲就下了諭令，一邊找人監控她又一邊私下問她選戰問題，一邊叫子弟兵跟她學又一邊要幹掉她，一邊說她專業一邊說她騙子。

吳今天表示，柯文哲應該是想利用沈慶京想要獲得巨額獲利，一手給小沈蘿蔔，一手要小沈存滿金缽，如果他沒有想得到的，就不可能私下會面這麼多次，如果沒有喬攏，柯文哲就不會和小沈密切聯繫了。2020年開始，朱亞虎真的只有210萬政治獻金捐給民眾黨嗎？又或者，2022年的這些錢，柯文哲都私吞了，還是有拿給誰用？檢調應該查清楚。