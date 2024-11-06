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藍綠立委互架拐子！朝野肢體衝突中 財劃法修法草案送出委員會

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朝野肢體衝突中 財劃法修法草案送出委員會

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院財委會今天續審財劃法，國民黨團6點發出甲動，民進黨立委郭國文因不滿藍委霸占主席台，直接衝進藍委人牆中，藍委張智倫為阻擋郭國文，兩人爆發嚴重肢體衝突。記者曾原信／攝影
立法院財委會今天續審財劃法，國民黨團6點發出甲動，民進黨立委郭國文因不滿藍委霸占主席台，直接衝進藍委人牆中，藍委張智倫為阻擋郭國文，兩人爆發嚴重肢體衝突。記者曾原信／攝影

立法院財政委員會今日繼續討論「財政收支劃分法」相關修正草案，為防民進黨立委干擾議事，國民黨立法院黨團祭出甲動，民進黨立委郭國文、李坤城和國民黨立委爆發口角衝突。在一片喧鬧下，因民進黨立委對財劃法修正草案有異議，財委會國民黨籍召委陳玉珍宣布保留交協商並散會。

國民黨立委今日凌晨即守在議事現場，避免民進黨立委突襲杯葛議事。立法院財委會本周一討論財劃法修法時，爆發衝突，民進黨立委吳秉叡不滿議事，一時情緒失控，當場扯斷麥克風，不慎擊中民進黨立委吳思瑤的手。

國民黨立委今日一進議事現場，即開始佈置戰術，將召委陳玉珍圍住保護。郭國文、李坤城等不滿非立院財委會的國民黨立委也到議事現場，表示「你們站在這邊怎麼開會！」接著與一眾國民黨立委爆發口角。

國民黨立委高喊，「錢留中央變酬庸，地方要發展」、「郭國文、李坤城，不要地方建設」、「吳思瑤，小心你的手」、「郭國文，不要台南建設」、「李坤城，不要新北建設」。國民黨立委張智倫和郭國文發生肢體衝突，兩人互架拐子，國民黨立委喊「郭國文，不要耍暴力」。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤不斷與國民黨團總召傅崐萁溝通，一度向傅鞠躬。不過，就在吵鬧之中，陳玉珍詢問是否對於財劃法修正草案有關條文是否有異議，民進黨立委等表達有異議，陳玉珍宣布保留交協商並散會。

散會時，再度爆發推擠衝突。民進黨立委沈伯洋、洪申翰與民眾黨立委林國成亦有口角，沈伯洋表示，「民眾黨立委黃國昌在台上直播，我們怎麼上去？你們民眾黨也有提版本耶！你們不是也要討論財劃法嗎？」

立法院財政委員會今日繼續討論「財政收支劃分法」相關修正草案，藍綠爆發衝突。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤不斷與國民黨團總召傅崐萁溝通，一度向傅鞠躬。記者屈彥辰／攝影
立法院財政委員會今日繼續討論「財政收支劃分法」相關修正草案，藍綠爆發衝突。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤不斷與國民黨團總召傅崐萁溝通，一度向傅鞠躬。記者屈彥辰／攝影
立法院財政委員會今日繼續討論「財政收支劃分法」相關修正草案，民進黨立委沈柏洋、洪申翰與民眾黨立委林國成發生口角。記者屈彥辰／攝影
立法院財政委員會今日繼續討論「財政收支劃分法」相關修正草案，民進黨立委沈柏洋、洪申翰與民眾黨立委林國成發生口角。記者屈彥辰／攝影
立法院財政委員會今日繼續討論「財政收支劃分法」相關修正草案，國民黨立委張智倫和民進黨立委郭國文發生肢體衝突。記者屈彥辰／攝影
立法院財政委員會今日繼續討論「財政收支劃分法」相關修正草案，國民黨立委張智倫和民進黨立委郭國文發生肢體衝突。記者屈彥辰／攝影
立法院財委會今天續審財劃法，國民黨團6點發出甲動，民進黨立委郭國文因不滿藍委霸占主席台，直接衝進藍委人牆中，藍委張智倫為阻擋郭國文，兩人爆發嚴重肢體衝突。記者曾原信／攝影
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國民黨 民進黨 郭國文

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