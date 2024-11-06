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藍白合拚財劃法 黃國昌向陳玉珍捎上「這句話」
立法院財政委員會今日繼續討論「財政收支劃分法」相關修正草案，為防民進黨立委干擾議事，國民黨立法院黨團昨日發出甲動，國民黨立委集體出動守議事現場，民眾黨立委也到場，形成另類「藍白合」。
立法院財委會本周一起，討論財劃法相關修正草案，爆發肢體衝突。民進黨立委吳秉叡因不滿議事流程，當場扯斷麥克風，過程不慎擊中民進黨立委吳思瑤。
今日凌晨，國民黨團為防民進黨立委突襲干擾議事，昨日發出甲動，國民黨立委早早就到場護住現場。
民眾黨立委黃國昌、林憶君、張啟楷、麥玉珍、林國成等，到場支援國民黨，民眾黨立委黃珊珊則到場表示關心。黃國昌坐在立院財委會國民黨籍召委陳玉珍旁，與她交換意見，黃向她表示，「你就做你該做的事。」
林憶君、張啟楷、麥玉珍、林國成等持民進黨政治人物，過去批評國民黨不修財劃法的說法手板，諷刺民進黨是「暴力黨」。
據了解，今日在野會拚「速戰速決」，儘速讓財劃法修正草案出委員會，避免民進黨繼續干擾議事。
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