拚財劃法過初審 藍分組+人盯人戰術防綠突破防線

為力拚在今天將「財政收支劃分法」修正草案完成初審，國民黨立法院黨團今日甲動，要防止民進黨立委阻擋議事。據了解，國民黨團將立院財委會召委陳玉珍列為重要保護對象，並分組對抗民進黨立委動員，甚至對特定立委用一對一緊盯戰術。

國民黨團今日甲動戰術，據稱本次戰術由國民黨立委徐巧芯規劃。分成數個大組，指揮組為國民黨團三長，將陳玉珍列為重要保護對象。不過，會議還沒開始，民進黨立委郭國文已開始與國民黨立委產生口角衝突。

內圈組任務為保護召委，共有國民黨立委丁學忠、顏寬恒、游灝、林沛祥、張智倫、謝龍介、黃仁、邱鎮軍、牛煦庭等。民進黨立委蔡易餘由游灝盯梢，郭國文由林沛祥負責，民進黨立委鍾佳濱由邱鎮軍，民進黨立委吳秉叡則由黃仁負責。

另外也設議事協助組，負責者為國民黨立委葛如鈞、陳菁徽、張嘉郡、廖先翔、邱若華、林倩綺。

在外圈部分，負責民進黨女性立委近身接觸，遵守「女對女、男對男」，成員有國民黨立委楊瓊瓔、許宇甄、魯明哲、馬文君、黃建賓、黃健豪、翁曉玲、盧縣一、涂權吉、洪孟楷、王育敏、李彥秀、羅廷瑋、鄭正鈐、吳宗憲、謝衣鳳等

外圈同樣有一對一防守名單，蔡易餘為吳宗憲負責，郭國文由羅廷瑋負責，鍾佳濱由魯明哲和盧縣一負責，吳秉叡由黃建賓負責。民進黨女性立委王美惠由楊瓊瓔和許宇甄負責，民進黨女性立委賴惠員由馬文君和王育敏負責。

此外，國民黨立委林德福、賴士葆、羅明才、陳永康、柯志恩、陳超明、蘇清泉、鄭天財等，負責保護議事人員，帶議事人員從辦公室順利進入議場，送入外圈共同保護。同時，設了直播組，記錄會場情況，避免民進黨找麻煩，由國民黨立委葉元之、羅智強負責。