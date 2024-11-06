【專家之眼】綠紅兩黨在兩岸論述的新變化

最近綠紅兩黨的兩岸論述，都在或明或暗地對中華民國派招手，是具有繼續發展潛力的起手式。

首先是綠營，在蔡英文主政時期，朝野的兩岸政策攻防，藍營除了堅持中華民國立場、說台獨會引起戰爭外，就是主張九二共識是根據中華民國憲法及其衍生的相關規定而來，再批評綠營違憲；綠營則是逐步改稱中華民國台灣、回應美國人會幫忙、稱九二共識僅是國共兩黨共識，再提及當前台灣民意支持兩岸(國)互不隸屬云云。

務實台獨工作者賴清德當選總統後，綠營一改過去說法，甚至違反賴選舉時「憲法神話」立場。他們多次策略性的使用中華民國符號與國史；賴又巧妙地在總統就職演說第六項：「團結力量大，繼續壯大國家」裡，藉詮釋憲法合理化中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

賴政府新策略看來是沿著兩軸線進行：一、賴對憲法的新說，使憲法不再成為他口中的「神話」。中華民國雖本就與世界各國不相隸屬，憲法框架裡也無中華人民共和國容身之處，賴卻把「兩國」主張包裝在合憲框架下，又是在對內喊話團結時使用。上述所為，很明顯是想攻取藍營的論述高地。但即便如此，綠營還是有些心虛，也會露出馬腳。例如他們面對藍營的違憲批評，多數仍是以當前民意支持回應；而10月15日，陸委會官員用馬祖東引是國之北疆作文章，等於間接承認賴政府主張的「新兩國論」不符合中華民國憲法。

但在出現大法官不懼物議、勇於釋憲的新變化後，藍營的違憲說空間恐將越來越小。雖然形勢尚在發展中：有立委準備修正《憲法訴訟法》。茲事體大，後續發展有待觀察。

另個軸線來自於重提國史。最近除了提古寧頭戰役，讓人民聯想國共內戰過往之外，甚至連抗戰史也一併講起，這超越了綠營過去僅談台灣史範圍，看來是想暗示他們正如同蔣中正時代堅定捍衛國家。且看其說法：中華民國政府及全體軍民付出犧牲奉獻，最終取得抗戰勝利，中共「沒有資格對中華民國說三道四」；並在上述話語之後，立即接上：中共歷來搞文革、把漢字簡化、對俄國施加的不平等條約視而不見，「才是數典忘祖、民族敗類」。令聞者好奇綠營是否在暗示他們尊重歷史，與順口罵出凸顯自身民族角色，背後隱含的爭取選票意圖。

另外是來自北京的陳述。因應近期海陸兩會高層否定九二共識的相關說法，10月30日中共國台辦新聞發布會上，發言人不厭其煩地詳述1992年兩會達成共識的經過：我方海基會先致大陸海協會的第八種（口頭）表述方案內容，然後海協會認為這個方案表明了台灣當局和海基會謀求統一、堅持一個中國原則的態度，因此在海基會來函確認其表述方案後，在回函中提出了海協會的口頭表述要點。並以附件方式，將海基會的第八方案附在函中。海基會回函對此不表異議。

在去除中共「認為」的立場宣示後，讀者可以注意到整段話表明是我方先提出第八方案，中共方面再自表意見，並以附件方式確認我方說法，海基會又未表示異議的經過。這與過去論述差別在於，特別凸出了當時李登輝領導的中華民國政府表述內容的歷史過程。如此差別可以對照國台辦過去繁簡兩種版本的說法。例如簡單版：今年9月25日國台辦否認有重新定義九二共識問題時，發言人僅說明：九二共識是兩岸兩會經兩岸雙方授權，在反復溝通協商、函電往來後達成的。

而詳細版如2016年7月12日國台辦談「九二共識的由來」，在提出海基會的第八種表述方案內容後，還包括：11月16日，海協會致函海基會，指出海基會在香港商談中就表述堅持一個中國原則的態度「提出了具體表述內容，其中明確了海峽兩岸均堅持一個中國的原則」；重申了同意以各自口頭表述的方式表明「海峽兩岸均堅持一個中國之原則」的態度。將海基會在香港提出的第八種表述方案附在函後，作為雙方彼此接受的共識內容。中共此次未再將上述話語塞到海基會嘴裡，形成了各表局面。

兩邊說法，俱在爭取台灣民意。民進黨固然是在向仍認同中華民國的淺藍招手，中共方面看似在回應綠營高層，所談內容則在傳統宣示自身立場之餘，實則提醒九二共識基礎亦包括李登輝政府當初堅持自身立場的方案，即所謂「一中各表」之意。面對雙方出手的兩條路，頗好奇即將進行的藍營主席選舉如何接招。