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防綠突襲擋財劃法 藍拂曉甲動卡位備戰

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
繼周一爆發衝突，立法院財政委員會今日繼續討論「財政收支劃分法」相關修正草案。為防民進黨立委干擾議事，國民黨立法院黨團昨日發出甲動，今日凌晨5時多，國民黨立委陳玉珍、廖先翔即守在委員會門口。之後多名藍委陸續抵達。記者屈彥辰／攝影
繼周一爆發衝突，立法院財政委員會今日繼續討論「財政收支劃分法」相關修正草案。為防民進黨立委干擾議事，國民黨立法院黨團昨日發出甲動，今日凌晨5時多，國民黨立委陳玉珍、廖先翔即守在委員會門口。之後多名藍委陸續抵達。記者屈彥辰／攝影

繼周一爆發衝突，立法院財政委員會今日繼續討論「財政收支劃分法」相關修正草案。為防民進黨立委干擾議事，國民黨立法院黨團昨日發出甲動，今日清晨5時多，國民黨立委陳玉珍、廖先翔即守在委員會門口。

立法院財委會本周一起，討論財劃法相關修正草案，卻爆發肢體衝突。民進黨立委吳秉叡因不滿，當場扯斷麥克風，過程不慎擊中民進黨立委吳思瑤。

吳秉叡批評，國民黨意圖偷襲審議，甚至連宣讀條文時是哪個版本也沒講清楚，如此不公平、不透明的黑箱審查，身為立委必須為國家財政捍衛；因衝突產生損害，他絕對會負起責任。

今日國民黨團為防民進黨立委突襲干擾議事，昨日發出甲動，今早清晨5時多起，陳玉珍、廖先翔等就守在會場。

其他國民黨立委如傅崐萁、王鴻薇、李彥秀、林沛祥、賴士葆、羅明才、陳菁徽、洪孟楷、徐巧芯等也陸續抵達，無黨籍立委高金素梅也加入守門。

林沛祥則為到場立委準備早餐，將早餐交到各委員手上。徐巧芯與藍委大聊「開鎖」，稱開鎖有開鎖的行規，要先敲門問有沒有人，否則就成汪洋大盜，酸民進黨立委黃捷曾開鎖闖會議室的行徑。

國民黨 民進黨 立法院

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