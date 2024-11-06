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卓揆：美政策若變 有因應對策
美國總統大選將開票，行政院長卓榮泰昨表示，美台關係一定持續發展，美方政策若有任何轉變，都會有國家因應對策，但現在應還是朝健康永續的發展。外交部發言人劉永健也說，美國是台灣最重要的友邦，對美選後的台美關係穩健發展具有信心。
民進黨立委劉建國昨質詢時，問及美國大選誰會當選；卓榮泰坦言，他預測我國總統選舉還比較有能力，美國大選比較沒能力預測，美國是民主成熟的國家，選舉中很多政策，還是要經過國家大政策方向，但對於台美健康永續發展的方向，還是有信心、有把握。
國發會主委劉鏡清說，若是美國共和黨總統候選人川普當選，對台灣差異性較大，因其主張對中國增加百分之六十關稅，對一般國家增加百分之十關稅；其次，技術控管部分，對台灣利多於弊，會加速台商移動，有機會得到更多訂單。
經濟部長郭智輝則說，雖然川普對台灣晶片法有意見，但若川普當選，我有一套對策在，應是不會像外界說的這麼嚴重。
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