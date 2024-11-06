聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆：美政策若變 有因應對策

聯合報／ 記者張曼蘋鄭媁侯俐安／台北報導
行政院長卓榮泰昨表示，美方政策若有任何轉變，都會有國家因應對策。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰昨表示，美方政策若有任何轉變，都會有國家因應對策。記者曾吉松／攝影

美國總統大選將開票，行政院長卓榮泰昨表示，美台關係一定持續發展，美方政策若有任何轉變，都會有國家因應對策，但現在應還是朝健康永續的發展。外交部發言人劉永健也說，美國是台灣最重要的友邦，對美選後的台美關係穩健發展具有信心。

民進黨立委劉建國昨質詢時，問及美國大選誰會當選；卓榮泰坦言，他預測我國總統選舉還比較有能力，美國大選比較沒能力預測，美國是民主成熟的國家，選舉中很多政策，還是要經過國家大政策方向，但對於台美健康永續發展的方向，還是有信心、有把握。

國發會主委劉鏡清說，若是美國共和黨總統候選人川普當選，對台灣差異性較大，因其主張對中國增加百分之六十關稅，對一般國家增加百分之十關稅；其次，技術控管部分，對台灣利多於弊，會加速台商移動，有機會得到更多訂單。

經濟部長郭智輝則說，雖然川普對台灣晶片法有意見，但若川普當選，我有一套對策在，應是不會像外界說的這麼嚴重。

劉建國 劉鏡清 卓榮泰 台美關係 川普 美國大選 郭智輝

延伸閱讀

川普若重返白宮 星學者：美國與東南亞關係可能趨冷淡

立院朝野協商共識 卓榮泰11/7前邀朝野會面表誠意

川普若當選國防預算暴增？卓榮泰：不可能一夕間擴大

憂川普當選「恐挫大陸貿易出口」 陸金融機構分析政策差異

相關新聞

總預算6度被擋 卓揆明邀朝野協商

明年度中央政府總預算案第六度卡關。行政院長卓榮泰昨赴立法院對報告總預算案並備詢，結束後，晚間國民黨團、民眾黨團聯手以五十...

新聞眼／總預算付委見曙光 立院仍遍地戰場

行政院長卓榮泰為了明年度中央政府總預算案可以順利付委，上周五及昨天赴立院進行「補考」；但藍白對卓榮泰模糊說法仍有意見，決...

大選綁反廢死公投？藍委：公民作主

針對憲法法庭對死刑做出有條件合憲的判決，「新國會智庫」昨發布民調顯示，百分之五十七民眾認為應該修憲限制大法官權力，更有百...

財劃法今續審 料再激烈攻防

立法院財政委員會周一挑燈夜戰審查攸關中央統籌分配稅款的「財政收支劃分法」修正草案，朝野立委爆發激烈衝突。委員會今續審，料...

高金素梅不給上台 卓揆抗議不對稱質詢

行政院未編足明年度原住民禁伐補償預算，原住民立委高金素梅多次向行政院長卓榮泰表達抗議，昨質詢時表明不邀請卓上台，理由是「...

卓揆：美政策若變 有因應對策

美國總統大選將開票，行政院長卓榮泰昨表示，美台關係一定持續發展，美方政策若有任何轉變，都會有國家因應對策，但現在應還是朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。