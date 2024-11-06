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大選綁反廢死公投？藍委：公民作主

聯合報／ 記者王千豪／台北報導

立委羅智強（右二）、徐巧芯（左二）等在立法院舉行「人民反廢死 公投來決定」民調發布記者會，針對廢除死刑的最新民調，高達82.7%的受訪者反對廢除死刑。記者曾學仁／攝影
立委羅智強（右二）、徐巧芯（左二）等在立法院舉行「人民反廢死 公投來決定」民調發布記者會，針對廢除死刑的最新民調，高達82.7%的受訪者反對廢除死刑。記者曾學仁／攝影
針對憲法法庭對死刑做出有條件合憲的判決，「新國會智庫」昨發布民調顯示，百分之五十七民眾認為應該修憲限制大法官權力，更有百分之六十五點八民眾認為應該在二○二六年舉辦「反廢死公投」。是否發起反廢死公投？國民黨立委羅智強表示，已在立院推動修法恢復公投綁大選，建構平台之後，讓公民自己當家作主。

羅智強表示，將「反廢死」與「公投併大選」的兩份民調結合，可以明顯看到人民希望公投併大選，以公投決定是否廢死；大法官做出實質廢死的判決，有八成以上的人民不認同，大法官應該深刻檢討為何近期大法官的威信蕩然無存。

羅智強認為，正因賴總統提名七位大法官人選有六位主張廢死，民眾無法接受，以及人民對大法官凌駕民意、踐踏人民的判決難以扭轉，只能透過發起公投自救。

針對該項民調，文化大學教授鈕則勳說，從交叉分析來看，泛綠支持者對於反廢死等結果的認同比率都非常顯著，這對民進黨執政會產生巨大壓力；他呼籲執政黨跟中選會應該要尊重人民意志，正視人民希望公投綁大選的訴求，而不是一再以「選務複雜」為由限制人民的權利。

公投綁大選 大法官 廢死 憲法法庭 羅智強 鈕則勳

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