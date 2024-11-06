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財劃法今續審 料再激烈攻防

聯合報／ 記者李人岳王千豪黃婉婷林縉明林銘翰宋原彰／連線報導
立法院財委會前天審查財劃法修正草案，朝野爆發肢體衝突。記者賴昭穎／攝影
立法院財委會前天審查財劃法修正草案，朝野爆發肢體衝突。記者賴昭穎／攝影

立法院財政委員會周一挑燈夜戰審查攸關中央統籌分配稅款的「財政收支劃分法」修正草案，朝野立委爆發激烈衝突。委員會今續審，料再將上演一波猛烈攻防。財政部長莊翠雲昨答詢時表示，目前修法沒急迫性；對於立委詢問修法是否造成國家危機，莊翠雲說「是」。

民進黨立委鍾佳濱則質疑，分配給地方的費用，究竟要犧牲哪些中央預算？或者要將中央補助的老農津貼、勞健保補助等交給地方負責？行政院長卓榮泰說，很可能將原來補助地方的事務、預算，改由地方執行，不過執行的效果如何，「我們比較沒有把握」。

莊翠雲回答鍾佳濱質詢時表示，依在野黨版本草案，地方增加的分配款最高將達七千多億元。鍾佳濱說，既然錢撥給了地方，就應該由地方來支付。他強調，中央應該對社會說清楚，這些錢都是人民的，但不是憑空掉下來，原來向中央請領的，現在要向地方政府要。

卓榮泰說，很可能會發生原來補助給地方的事務及相關預算，都會由地方來執行，地方執行的效果會如何？例如跨縣市、跨區域的預算如何執行，「這個部分我們是比較沒有把握的。」

對於前一晚朝野立委的肢體衝突，民眾黨立委黃珊珊表示，俗話說當家不鬧事，民進黨鬧夠了沒？財政部聲稱在跟地方政府溝通，結果還是沒看到相關版本；民進黨團不提版本，直接杯葛議事程序，最後再說沒有討論，造謠抹黑在野黨，全國民眾都看在眼裡，民眾黨團提出嚴厲譴責。

前晚扯斷麥克風、甚至波及同黨同事吳思瑤的民進黨立委吳秉叡則說，國民黨意圖偷襲審議，甚至連宣讀條文時是哪個版本也沒講清楚，如此不公平、不透明的黑箱審查，身為立委必須為國家財政捍衛；因衝突產生損害，他絕對會負起責任。

高雄市長陳其邁昨指「國民黨版本對高雄不公平」。他說，高雄人口老化、環境負擔重，還要持續供應北部電力，長年在縣市疊羅漢底層，用更大力量支撐其他縣市，北部僅因人口較多就分得更多預算，非常不合理。

陳其邁說，財劃法須在中央和地方妥善溝通下，讓事權或預算都能有合理的分配方案，比較遺憾的是國民黨的版本對高雄衝擊非常大。他呼籲高雄的立委不要缺席，一定要在立院替高雄講話，否則很難對市民交代。

民進黨 莊翠雲 鍾佳濱

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