高雄市長前哨戰？柯志恩掛看板 綠營砲火猛攻

朝野立委因財政收支劃分法修正案吵得不可開支，國民黨高雄市議員許采蓁昨在市區掛上與立委柯志恩合體看板，表態支持柯參選高雄市長。5名民進黨潛在對手表達尊重。民進黨高雄市黨部主委黃文益批，柯志恩心中只有選舉。柯志恩奉勸民進黨要提自己版本，才有討論空間。

高雄市長陳其邁2026年將卸任，民進黨有立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑與勞動部前部長許銘春表態投入高市長初選，林岱樺、賴瑞隆、許智傑已掛出看板，國民黨市議員許采蓁昨掛上與立委柯志恩合體看板，表態支持柯代表國民黨參選高市長。

柯志恩說，她身為立委，可在中央幫高雄陳情案做更多服務，選舉還有2年，看板主角是許采蓁，「不是一系列的規畫」。柯志恩也透露，她在美術館附近買二手屋，3個月前已搬進去。

得知柯志恩在市區掛看板，陳其邁說，他認為財政收支劃分法能替高雄講話，比看板來得重要。

有意參選下屆高雄市長的民進黨立委林岱樺已在市區掛出看板。記者王勇超／攝影

民進黨5名有意爭取下屆高雄市長提名的人也都表態。立委林岱樺表示尊重，看板只是初步印象，她的腳步是深入每一寸高雄土地與市民接觸。賴瑞隆說，會把立委工作做好，爭取更多高雄建設，就是爭取市民支持最好的方法。

邱議瑩說，若真的關心高雄，重點不是掛看板，而是在比如審查財劃法跟高雄未來發展相關的關鍵時刻，柯志恩願不願意出來挺身對抗黨意？

有意參選下屆高雄市長的民進黨立委許智傑、賴瑞隆已在市區掛出看板。記者王勇超／攝影

許智傑說，國民黨柯志恩定於一尊，看板母雞帶小雞意味濃厚，民進黨未來整合後也會團結一心。許銘春說，誠心建議柯委員與其大張旗鼓掛看板，不如多為高雄講話，不要一心只想選舉。

綠營從陳其邁到高雄立委、議員砲火攻擊，柯志恩說，如果財劃法不將高雄土地面積納入，對高雄人不公平。財劃法不一定要有3%首都稅，民進黨有任何想法，請直接提版本，朝野才能討論。