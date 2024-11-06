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高雄市長前哨戰？柯志恩掛看板 綠營砲火猛攻

聯合報／ 記者王勇超徐白櫻宋原彰／高雄報導
高市國民黨籍議員許采蓁昨在市區掛上與立委柯志恩合體的看板，表態支持柯志恩代表國民黨選高雄市長。記者王勇超／攝影
高市國民黨籍議員許采蓁昨在市區掛上與立委柯志恩合體的看板，表態支持柯志恩代表國民黨選高雄市長。記者王勇超／攝影

朝野立委因財政收支劃分法修正案吵得不可開支，國民黨高雄市議員許采蓁昨在市區掛上與立委柯志恩合體看板，表態支持柯參選高雄市長。5名民進黨潛在對手表達尊重。民進黨高雄市黨部主委黃文益批，柯志恩心中只有選舉。柯志恩奉勸民進黨要提自己版本，才有討論空間。

高雄市長陳其邁2026年將卸任，民進黨有立委邱議瑩林岱樺賴瑞隆許智傑與勞動部前部長許銘春表態投入高市長初選，林岱樺、賴瑞隆、許智傑已掛出看板，國民黨市議員許采蓁昨掛上與立委柯志恩合體看板，表態支持柯代表國民黨參選高市長。

柯志恩說，她身為立委，可在中央幫高雄陳情案做更多服務，選舉還有2年，看板主角是許采蓁，「不是一系列的規畫」。柯志恩也透露，她在美術館附近買二手屋，3個月前已搬進去。

得知柯志恩在市區掛看板，陳其邁說，他認為財政收支劃分法能替高雄講話，比看板來得重要。

有意參選下屆高雄市長的民進黨立委林岱樺已在市區掛出看板。記者王勇超／攝影
有意參選下屆高雄市長的民進黨立委林岱樺已在市區掛出看板。記者王勇超／攝影

民進黨5名有意爭取下屆高雄市長提名的人也都表態。立委林岱樺表示尊重，看板只是初步印象，她的腳步是深入每一寸高雄土地與市民接觸。賴瑞隆說，會把立委工作做好，爭取更多高雄建設，就是爭取市民支持最好的方法。

邱議瑩說，若真的關心高雄，重點不是掛看板，而是在比如審查財劃法跟高雄未來發展相關的關鍵時刻，柯志恩願不願意出來挺身對抗黨意？

有意參選下屆高雄市長的民進黨立委許智傑、賴瑞隆已在市區掛出看板。記者王勇超／攝影
有意參選下屆高雄市長的民進黨立委許智傑、賴瑞隆已在市區掛出看板。記者王勇超／攝影

許智傑說，國民黨柯志恩定於一尊，看板母雞帶小雞意味濃厚，民進黨未來整合後也會團結一心。許銘春說，誠心建議柯委員與其大張旗鼓掛看板，不如多為高雄講話，不要一心只想選舉。

綠營從陳其邁到高雄立委、議員砲火攻擊，柯志恩說，如果財劃法不將高雄土地面積納入，對高雄人不公平。財劃法不一定要有3%首都稅，民進黨有任何想法，請直接提版本，朝野才能討論。

林岱樺 柯志恩 民進黨 許智傑 許采蓁 許銘春 賴瑞隆 邱議瑩 陳其邁

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