高金素梅不給上台 卓揆抗議不對稱質詢

行政院未編足明年度原住民禁伐補償預算，原住民立委高金素梅多次向行政院長卓榮泰表達抗議，昨質詢時表明不邀請卓上台，理由是「避免再汙蔑歧視族人同胞」。

高金結束質詢後，卓榮泰向接著質詢的民進黨立委賴惠員借用卅秒時間表達立場。卓表示，「剛剛在這裡聽到一場不對稱的質詢」，指高金素梅用很多非事實的內容攻擊行政院，讓政院官員無法答詢，「我實在想起身表達抗議，但基於議事和諧，只是向韓國瑜院長表達內心的感受，希望這種不對稱的質詢不要成為慣例」。

民進黨籍原住民立委伍麗華質詢時指出，有些人士指出基金撥補給原住民禁伐補償條例是「不法」，究竟有無不法？主計長陳淑姿回應，根據規定，並無不法。