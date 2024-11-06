新聞眼／總預算付委見曙光 立院仍遍地戰場

行政院長卓榮泰為了明年度中央政府總預算案可以順利付委，上周五及昨天赴立院進行「補考」；但藍白對卓榮泰模糊說法仍有意見，決定第六度封殺總預算案。卓稱周四協商將以最大誠意溝通，總預算案付委已見曙光；但諸多重大議題，朝野各有主張，立院仍是遍地戰場。

新國會上會期過招國會改革法案，賴清德總統未求朝野和諧，率先向在野黨開戰，不只支持青鳥攻擊藍白，更發動四機關對國會改革聲請釋憲。國會改革雖遭大法官封殺大半，民進黨看似贏得勝利，但也加深朝野對立。

國民黨及民眾黨遭逢國會改革挫敗，卻不可能就此認輸，尤其立院本會期是預算會期，抓到執政黨完全不遵守立法院三讀並經總統公布的原住民禁伐補償條例修正內容，步步進逼要執政黨依法編列預算，也算抗爭有理。

總預算案為此連連卡關，卓榮泰「補考」時態度軟化稱採基金、追加預算、第二預備金都可，但不時嘴巴硬，要要立委畫押「下不為例」。這個僵局能否化解，就看明天卓揆如何展現「最大誠意」溝通。

除了總預算爭議，在野黨推算重大法案都有一個月冷靜期，因此十一月開始陸續開戰，於委員會推出財劃法、公投法、國土計畫法等修法工程；其中，選罷法、憲法訴訟法修法草案已送入院會。

儘管民進黨立委吳思瑤批評藍白聯手修法就像「民主政變」，但檢視這些重大法案：例如，已經廿五年未修的「財政收支劃分法」，長期以來造成中央、地方發展失衡現象；又如，藍營擬將公投法修回「公投綁大選」，固然不無二○二六年地方選舉考量，但公投綁大選可省錢又增投票率，難道不能修？

總預算案付委爭議可望落幕，但緊接著，朝野針對財劃法、公投法、國土法等法案的攻防，也將陸續開戰，另一波朝野衝突恐怕才要登場。