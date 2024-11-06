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總預算6度被擋 卓揆明邀朝野協商

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷蔡晉宇／台北報導
行政院長卓榮泰（後右）昨天在立法院備詢結束後，民進黨立委在議場高舉「我要審預算」的手牌，希望藍白立委讓明年度中央政府總預算案付委審查。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰（後右）昨天在立法院備詢結束後，民進黨立委在議場高舉「我要審預算」的手牌，希望藍白立委讓明年度中央政府總預算案付委審查。記者曾吉松／攝影

明年度中央政府總預算案第六度卡關。行政院長卓榮泰昨赴立法院對報告總預算案並備詢，結束後，晚間國民黨團、民眾黨團聯手以五十八票比民進黨團的四十八票，再度封殺總預算案；不過，前瞻第五期建設特別預算案則成功付委。

朝野協商要求，卓榮泰須在周四前邀立法院三黨團會面，說明總預算。行政院發言人李慧芝昨晚指出，卓揆感謝立院讓前瞻特別預算付委審查，也會尊重立法院決議，周四持續以最大誠意，邀請立法院朝野黨團協商溝通。

在野黨不滿政院未編足明年度原住民禁伐補償金，卓榮泰於一日與昨赴立法院備詢。卓榮泰昨一早強調「抱著最高的樂觀」，並在質詢時重申，如果政院、立院相互尊重，共識與原則都確定的話，「用基金、第二備金或是追加預算，都可以來討論」，政院可找資金來源。

立法院長韓國瑜在委員全數質詢完畢後，拍板延長院會開會時間，並對總預算案召集第四度協商。經過一個多小時協商後結論：為維持立法、行政兩院和諧互動，請卓揆於七日前針對原住民禁伐補償金、公糧收購及健保點值等預算編列事宜，邀請立法院在野黨團、執政黨團會面，表示處理預算解決方案及誠意。

朝野協商後，韓國瑜於昨晚七時主持院會，民進黨團提案將一一四年度中央政府總預算案付委，但國民黨團、民眾黨團聯手反對，第六度暫緩總預算案；不過，藍綠白都同意前瞻特別預算案交付財政委員會審查。

朝野上演表決大戰時，民進黨立委高舉標語喊「我要審預算、不要擋預算」；國民黨立委則高喊「先編再審」、「合法預算、盡速審查」。

另外，立法院也表決通過國民黨與民眾黨團提案，總預算未依法編足之二萬元禁伐補償、公糧收購、健保點值等主決議相關預算經費，行政院應比照民國一百年，時任行政院長吳敦義重送修正預算案例，重新檢討總預算；而修正案未函送立法院前，總預算暫緩付委審查。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，政院對原住民禁伐補償金來源仍然很模糊，衛福部長邱泰源雖很有誠意，但對健保點值的回答也不清不楚，因此只好請卓榮泰「再補考」；國民黨團也釋出善意，周五院會暫時不確定議程，將視卓榮泰這幾天態度，周五再決定是否將總預算案付委。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，行政部門、執政黨團不斷提出妥協方案，遺憾藍白仍不讓步，如果單方面要求行政部門完全讓步，這並非朝野互動之道。

民進黨立委林楚茵則批評表示，在野黨第六次擋總預算，不審就是不審，繼續蹂躪踐踏民意，這是史上最爛「藍白拖」，請問藍白到底在亂什麼？

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