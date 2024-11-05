羈押滿2月 陳佩琪抱柯文哲玩偶現身北所
台北市前市長柯文哲因京華城案遭羈押，今天滿2個月，部分小草聚集在台北看守所外聲援柯，柯妻陳佩琪稍早也前往與小草們開直播，抱著柯文哲玩偶與小草一起靜坐。她眼眶泛淚表示，今天是柯羈押禁見整整兩個月的日子，她要來與小草在一起。
陳佩琪一現身，就引起小草們的騷動，陳佩琪也在直播中，手抱著柯文哲玩偶分享近來生活，表示她想念柯文哲時，就會跑到柯的辦公室去晃一晃，而柯日前遭裁定延押，自己能見到老公的希望也落空了。
陳佩琪說，今天來到現場，是要跟小草們一起為柯文哲加油，期待大家早一天再看到柯跟大家一起。這兩個月來，從檢廉第一次到家中搜索後，她就很怕漏接電話，也怕再度接到檢廉約談自己，或是有柯的事情需要處理，但她今天只會跟大家分享生活小故事，不會提到任何案情，以免被質疑隔空串證。
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