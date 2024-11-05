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總預算再卡關 政院允周四邀朝野協商：以最高誠意溝通

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影

明年度中央總預算六度卡關，僅前瞻第五期特別預算順利付委審查，朝野黨團並要求行政院卓榮泰七日辦會面，針對幾項預算提出解方並表達誠意。行政院發言人李慧芝指出，卓揆感謝立院讓前瞻特別預算付委審查，也會尊重立法院決議，周四持續以最大誠意，邀請立法院朝野黨團協商溝通。

行政院發言人李慧芝強調，行政院及立法院都是憲政機關，在憲法權力分立與制衡的憲政原則之下，行政院一向尊重立法院的預算審查權，但也希望立法院尊重行政院的預算編列權，在依循「憲法」第70條的精神，以及依照「預算法」跟「財政紀律法」等相關規定的前提下，在預算及法案等各方面攜手合作，持續推動各項福國利民的政策，才能夠讓全民受惠，這也是卓揆一直以來的堅持與期盼。

李慧芝指出，前瞻第5期特別預算今日付委審查，但尚有許多涉及國家安全、道路改善、農民權益等較今年新增部分的計畫仍需待明年度總預算通過後始得推行，尤其年關將至，明年度軍公教人員是否能順利調薪3%，皆有待明年度總預算通過後始能核發。

李慧芝表示，卓揆及許多地方政府、民意代表都期待總預算案能及時付委審查，卓揆將盡最大努力，依照今日立法院決議邀請朝野各黨團再次會商，持續以最高度的誠意與立法院協商溝通。

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