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藍白第6度擋總預算案 吳思瑤：遺憾沒把民生放優先

中央社／ 台北5日電
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

藍白立委今天再度聯手封殺114年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，「這次是第6擋」，總預算案無法付委審查，再一次看到藍白立委依舊沒有把民生放在優先，沒有把民意擺在第一，比遺憾更遺憾。

明年度中央政府總預算案持續卡關，立法院會今天在行政院卓榮泰完成總預算案詢答後，民進黨團提案交付委員會審查，表決結果48票贊成、58票反對，國民黨、民眾黨立委第6度聯手擱置總預算案。

吳思瑤受訪表示，行政團隊已經完成總預算案的報告跟詢答程序，依往例就是交付審查，讓各個專業的委員會踐行後續專業理性的審議，非常遺憾藍白立委再次聯手透過表決封殺總預算案付委審查。

吳思瑤說，在野黨要求行政部門依照民國100年12月2日的案例，重新補送預算書，但是，提案前半部的年份卻誤植為110年。國民黨團寫錯、抄錯，民眾黨團複製貼上，錯上加錯，「這是中華民國立法院的問政品質嗎？」「這些立委是真心誠意看待國家政府總預算的編列跟監督嗎？」

吳思瑤指出，協商過程中，在野黨提出的理由，老調重彈，行政院端出非常多的退讓方式，或改採其他政策工具滿足、照顧不同族群的政策，非常遺憾在野黨團永遠要照自己的版本，無視於行政部門提出的務實解決方案，想方設法找理由拒絕審查，連提案都抄錯、誤植。

吳思瑤表示，民進黨團今天表決輸了，後續依舊不放棄努力，行政院長卓榮泰也會邀集朝野黨團共商解方，創造彼此對話空間。

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