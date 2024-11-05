北韓疑似試射彈道飛彈 外交部譴責升高區域情勢

日本防衛省今天表示，北韓發射疑似彈道飛彈的飛行物體。外交部譴責北韓再度升高區域緊張情勢，破壞區域和平穩定。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省說，今天上午7時31分（約台灣時間6時31分）北韓發射了可能是彈道飛彈的飛行物體，日本海上保安廳（相當於海巡署）根據來自防衛省的訊息上午7時55分指出，疑似彈道飛彈的飛行物已落下。

外交部晚間發布新聞稿指出，北韓於台灣時間5日清晨6時30分至39分左右，自北韓黃海北道一帶向日本海方向發射數枚短程彈道飛彈，再度升高區域緊張情勢。

外交部表示，對於北韓肆意試射飛彈，繼續破壞區域和平穩定的行徑，外交部再度表達嚴正譴責。

外交部強調，將持續關注北韓各種挑釁行徑，並與理念相近國家積極合作，共同維護印太區域的自由開放與繁榮穩定。