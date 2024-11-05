快訊

川普、賀錦麗誰勝選？2大因素決定「何時得知結果」 搖擺州投票結束時間曝

北韓疑似試射彈道飛彈 外交部譴責升高區域情勢

中央社／ 台北5日電
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

日本防衛省今天表示，北韓發射疑似彈道飛彈的飛行物體。外交部譴責北韓再度升高區域緊張情勢，破壞區域和平穩定。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省說，今天上午7時31分（約台灣時間6時31分）北韓發射了可能是彈道飛彈的飛行物體，日本海上保安廳（相當於海巡署）根據來自防衛省的訊息上午7時55分指出，疑似彈道飛彈的飛行物已落下。

外交部晚間發布新聞稿指出，北韓於台灣時間5日清晨6時30分至39分左右，自北韓黃海北道一帶向日本海方向發射數枚短程彈道飛彈，再度升高區域緊張情勢。

外交部表示，對於北韓肆意試射飛彈，繼續破壞區域和平穩定的行徑，外交部再度表達嚴正譴責。

外交部強調，將持續關注北韓各種挑釁行徑，並與理念相近國家積極合作，共同維護印太區域的自由開放與繁榮穩定。

北韓 外交部 彈道飛彈 日本 海上保安廳

延伸閱讀

有條件式線上申換護照放寬 在台設籍旅外成年人適用

美國大選將出爐 外交部：選後台美關係仍穩健發展

外交部：立陶宛台灣代表處名稱 雙方政府協商後共識

南韓國防部：1萬多名北韓軍抵俄支援烏克蘭戰事

相關新聞

總預算再卡關 政院允周四邀朝野協商：以最高誠意溝通

明年度中央總預算六度卡關，僅前瞻第五期特別預算順利付委審查，朝野黨團並要求行政院長卓榮泰七日辦會面，針對幾項預算提出解方...

藍白今再度封殺明年度總預算案 前瞻預算先付委審查

明年度中央總預算六度卡關！立法院今天晚間處理中央總預算案是否付委。國民黨團、民眾黨團聯手以58票反對、民進黨贊成48票，...

吳秉叡爆氣摔麥克風 王鴻薇：請關心倒楣的吳思瑤

立法院財政委員會昨天審查「財政收支劃分法」部分條文修正草案，藍綠爆發衝突，民進黨立委吳秉叡氣到扯下主席台的麥克風往地上摔...

立院朝野協商共識 卓榮泰11/7前邀朝野會面表誠意

中央總預算案陷入僵局，立法院長韓國瑜今日傍晚召集朝野協商，會中達共識，行政院長卓榮泰於11月7日以前邀請在野黨、執政黨會...

羈押滿2月 陳佩琪抱柯文哲玩偶現身北所

台北市前市長柯文哲因京華城案遭羈押，今天滿2個月，部分小草聚集在台北看守所外聲援柯，柯妻陳佩琪稍早也前往與小草們開直播，...

藍白第6度擋總預算案 吳思瑤：遺憾沒把民生放優先

藍白立委今天再度聯手封殺114年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，「這次是第6擋」，總預算案無法付委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。