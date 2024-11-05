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林楚茵：在野黨第6次擋總預算 史上最爛「藍白拖」
明年度中央總預算6度卡關。民進黨立委林楚茵表示，這是史上最爛「藍白拖」，第6次擋總預算，不審就是不審，繼續蹂躪踐踏民意，請問藍白到底在亂什麼？根本是繼續兩手策略亂台灣。
立法院今天晚間處理中央總預算案是否付委。國民黨團、民眾黨團聯手以58票反對、民進黨贊成48票，第6度阻擋總預算案付委審查；不過前瞻基礎建設計畫預算案，則在國民黨也同意下交付委員會審查。
林楚茵批評，藍白根本就是包牌黨，今天選擇性先放前瞻基礎建設預算付委審查；前瞻重要，總預算難道不重要嗎？要再重申一次，全台地方政府有14個是國民黨執政縣市、2個是民眾黨執政，等於超過2/3是藍白執政，擋總預算就等於擋各縣市補助，明明地方多數是藍白執政，立法院也是藍白多數，卻一再杯葛總預算案付委審查，令人遺憾。
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