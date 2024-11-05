藍白今再度封殺明年度總預算案 前瞻預算先付委審查

明年度中央總預算六度卡關！立法院今天晚間處理中央總預算案是否付委。國民黨團、民眾黨團聯手以58票反對、民進黨贊成48票，第六度阻擋總預算案付委審查；不過前瞻基礎建設計畫預算案，則在國民黨也同意下交付委員會審查。

國民黨團、民眾黨團聯手再度阻擋中央總預算案付委審查，民進黨立委進場高喊「我要審預算」，並高舉「立法院照起工，總預算案六擋」，呼籲藍白不要再擋總預算案。

國民黨團、民眾黨團則提案，114年度中央政府總預算案中未依法編足之2萬元禁伐補償、公糧收購、健保點值等主決議相關預算經費，行政院應比照100年12月5日案例，依照相關法律規定及決議重新檢討，於7日前修正114年度中央政府總預算案，修正案未函送立法院前，總預算暫緩付委審查。此提案在藍白優勢人數下以58票贊成、48票反對下過關。

民進黨團、民眾黨團還提議，中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，交財政委員會委員會審查。此提案上演表決大戰時，國民黨立委按下同意票，並高喊「合法預算、盡速審查」，最後前瞻第5期特別預算案成功付委。