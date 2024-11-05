立院朝野協商共識 卓榮泰11/7前邀朝野會面表誠意

中央總預算案陷入僵局，立法院長韓國瑜今日傍晚召集朝野協商，會中達共識，行政院長卓榮泰於11月7日以前邀請在野黨、執政黨會面，針對原住民禁伐補償、公糧收購及健保點值等預算編列事宜，提出解決方案並表達誠意。

韓國瑜傍晚召集朝野協商，會中達成三項共識，一為立法、行政兩院和諧互動，針對原住民禁伐補償、公糧收購及健保點值等預算編列情形，卓榮泰於11月7日以前邀請在野黨、執政黨團會面，表示解決總預算方案與誠意。

第二項共識為，114年度中央政府總預算各項提議，均保留送院會依提案先後順序處理；第三項共識為，各黨團同意有關中央政府前瞻建設計畫第五期特別預算案的各項提議，均保留送院會依提案先後順利進行處理。