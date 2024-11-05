卓榮泰：讓財政不好縣市強化財政力 是當前要務

行政院長卓榮泰今赴立法院報告明年度中央政府總預算案，及中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案編製經過並備詢。卓表示，若能順利付委就代表提出說明被接受，接下來財劃法，也會願意跟立院討論如何讓財政不好的縣市強化財政力，這是當前重要的要務之一。

民進黨立委林楚茵今在立院質詢時，給卓榮泰充分時間補充說明預算編列，另外山坨兒等颱風接續侵台，各地風災造成農損高達2.3億等等，颱風侵襲不分藍綠、不分顏色，地方希望中央能給補助，且接下來颱風又要來了。

農業部長陳駿季表示，年度編列的天然災害災損金是27.1億元，但因為氣候變遷關係，目前已經超過100項災損公報，因為缺了56億，這部分已報行政院同意，今年度整個天然災害是83.14億元，可以足夠應付到年底。

卓榮泰說，「現在一片祥和、其樂融融，相信等等應該會有好發展」，農業部所轄的災損金，明年度編列39.61億元，「我們希望他不要用到，但照現在天然災害不可能」，再次感謝行政院前院長陳建仁去年核定蘭嶼電纜地下化、綠島也在做，表示公共建設、社會韌性是全面性的，不分族群、黨派，盼還能在這樣原則下通過總預算，為人民通過福國利民的法案，希望立院支持。

卓榮泰也說，明年度包括統籌、一般性補助，給地方達到1兆151億元，同時在明年度想要展開的全國六大區域治理計畫，是跨縣市、延續性的，若沒有長遠計畫、沒有中央統籌，各縣市無法單獨作業，中央會持續加碼給地方各種照顧、福利、各種必要支出。

卓榮泰強調，他的信念是這次向大院報告後，若能順利付委就代表他們提出說明被接受，接下來討論到財畫法，行政院當然也會願意跟立院一起討論如何強化財政力、提升競爭力，讓財政不好的縣市，能在行政院未來統籌下，可以提升財政力，「這是當前重要的要務之一。」