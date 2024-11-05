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川普若當選國防預算暴增？卓榮泰：不可能一夕間擴大

中央社／ 台北5日電
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影

國民黨立委謝衣鳯今天指出，若美國總統大選由川普勝出，要求台灣將國防預算增加到GDP的10%如何因應。行政院長卓榮泰說，不可能一夕之間把國防預算擴大，未來也絕對不會排擠其他預算。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。

謝衣鳯質詢時指出，如果是共和黨總統候選人川普當選美國總統，政府有何準備、因應。卓榮泰答詢時說，這是假設性的問題，不能隨便說是誰當選，他只能保證無論是誰當選，一定誠心誠意恭喜。

謝衣鳯問，若川普當選後要求台灣的國防預算增加到GDP的10%怎麼辦。卓榮泰說，不可能在一夕之間把國防預算擴大，會衡量保衛國家安全所需要的各項政策、武器需求，從事應有的採購作業，這是主權國家最起碼的態度。

國防部長顧立雄表示，都會依照作戰實需，進行必要的國防預算編列，國防預算穩定成長是一貫政策，會照國土防衛構想所需要的能力建構。謝衣鳯問，是否影響長照、社福、教育預算支出；卓榮泰說，過去幾年不會，未來也絕對不會。

謝衣鳯指出，川普曾多次說台積電偷走美國的晶片生意，當選後是否會要求台積電從台灣下市、在美國上市。卓榮泰則笑著回問，「委員妳認為可能嗎？」

外交部長林佳龍說，美國是民主國家，選舉、政黨輪替都是常態，各種選舉結果都有準備相應的作法，對台美關係有信心；至於台積電是外資占多數的公司，台灣雖掌握製造技術，但它在美股有上市，台美是互補關係。

卓榮泰 台美關係 國防預算 大選 美國

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