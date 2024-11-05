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高金素梅不讓上台答詢 卓榮泰向韓國瑜抗議不對稱質詢

聯合報／ 記者林縉明鄭媁／台北即時報導
原住民立委高金素梅質詢原住民禁伐補償條例，不請卓榮泰院長上答詢。記者曾吉松／攝影
原住民立委高金素梅質詢原住民禁伐補償條例，不請卓榮泰院長上答詢。記者曾吉松／攝影

行政院未編足原住民禁伐補償預算，原住民立委高金素梅多次向行政院長卓榮泰表達抗議。高金素梅今天質詢時表明不邀請卓榮泰上台備詢，理由是「避免再汙蔑歧視族人同胞」，高金結束質詢後，卓榮泰當場向立法院長韓國瑜抗議，認為高金用不實內容攻擊行政院，希望未來不要有此慣例。

卓榮泰今天率行政首長赴立法院備詢明年度中央政府總預算編列情形，高金素梅上台質詢時先表明，今天不邀請卓榮泰上台，因為過去1個多月來，族人同胞在禁伐補償議題不斷被汙衊歧視，為了這種反制現象，不邀請卓榮泰上台。

高金素梅不給機會上台答詢，卓榮泰待高金結束質詢後，向接著質詢的民進黨立委賴惠員借用30秒時間表達立場。卓榮泰表示，「剛剛在這裡聽到一場不對稱的質詢」，並指高金素梅用很多非事實的內容攻擊行政院，讓政院官員無法答詢，「我實在想起身表達抗議，但基於議事和諧，只是向韓國瑜院長表達內心的感受，希望這種不對稱的質詢不要成為慣例。」

卓榮泰重申，行政院從沒說原住民禁伐補償違憲，但法律修訂的過程要依照各種修法相關程序來做，只要依照程序做，政院絕對依法執行。

修法 卓榮泰 行政院 韓國瑜 高金素梅

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