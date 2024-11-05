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曝行政院致電安排工作 施俊吉回絕喊「明天就退休」…親揭下一步要做這事

立法院延長開會 朝野協商總預算案是否付委

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
民進黨立委舉牌「我要審預算、不要擋總預算」，但未對延長開會提出異議。記者曾吉松／攝影
民進黨立委舉牌「我要審預算、不要擋總預算」，但未對延長開會提出異議。記者曾吉松／攝影

立法院今天邀請行政院長卓榮泰報告總預算案並備質詢，國民黨立院黨團提案延長開會，待明年度總預算案及前瞻第5期特別預算案處理完畢後再散會；民進黨立委對提案無異議、高喊「我要審預算」。立法院長韓國瑜裁示，晚間6時朝野協商，待協商完畢後再繼續開會。

卓榮泰於傍晚5時30分左右，完成總預算報告並備質詢。國民黨團提議延長開會，直到處理完明年度中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案相關事宜時再散會。

民進黨立委進場後，在現場舉牌「我要審預算、不要擋總預算」，並高喊「我要審預算」，但未對延長開會提出異議。韓國瑜裁示，今天會議延長開會，晚間6時召集朝野協商，請主計長陳淑姿、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、原民會主委曾智勇列席協商，等協商完畢後，再繼續開會。

卓榮泰 國民黨 民進黨 陳淑姿 韓國瑜

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