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台鹽綠能光電弊案 卓榮泰：非常痛心

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰表示，對於台鹽綠能的問題感到非常痛心。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰表示，對於台鹽綠能的問題感到非常痛心。記者曾吉松／攝影

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司光電弊案，台鹽公司前董事長陳啟昱無故未到聲押庭，南檢昨天發布通緝。行政院長卓榮泰今天答詢時表示，他對於台鹽綠能的問題，感到非常痛心，當事人應該勇於面對社會。

卓榮泰今天率領部會首長到立法院報告明年度中央政府總預算編列經過，國民黨立委徐欣瑩表示，國營企業近期屢屢發生弊案，包括台電大林電廠採購弊案、台鹽綠能弊案等，不勝枚舉，民進黨執政就讓人民感覺跟貪腐劃上等號，賴政府上任後，是否有想要扭轉這樣的形象。

卓榮泰表示，對於台鹽綠能的問題，感到非常痛心，當事人應該勇於面對社會。

至於綠能犯罪的問題，卓榮泰指出，要全力遏止綠能犯罪，有不法就要糾舉出來，行政團隊開過很多會，也做過實際的計畫，希望從檢警調單位能夠下去執行，經濟部能源署及台電要貫徹整個制度面，讓其正常化。

卓榮泰 台鹽綠能 弊案 通緝 陳啟昱

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