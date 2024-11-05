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基金補償原民禁伐條例是不法？主計長：不違法

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）和主計長陳淑姿（右）上午赴立法院備詢。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰（左）和主計長陳淑姿（右）上午赴立法院備詢。記者曾吉松／攝影

行政院長卓榮泰今天率官員赴立法院針對總預算報告進行答詢。民進黨籍原住民立委伍麗華質詢時指出，有些人士指出基金撥補給原住民禁伐補償條例是不法，究竟有無不法？主計長陳淑姿回應，根據規定，並無不法。

伍麗華指出，有人指出原住民族綜合發展基金要破產，基金不可以拿來發禁伐補償，認為是違法的。但她調出主計處2016年公文，載明建議原民會發放時，透過公務預算、基金預算各半編列，是依據「原住民族綜合發展基金管用辦法」，可作土地補償則是2007年寫進來，但從2016年開始發放，早於補償金發放的時間。

伍麗華問，禁伐補償透過基金撥補有沒有違法問題？陳淑姿表示，「目前都是依相關法令辦理」，根據目前定義是沒有違法。在2023年前，公務預算、基金預算是各半負擔，2024年是由國庫撥補。伍麗華追問，即便是超支也發得出來？陳淑姿回應，「會按政策來撥補基金」。

伍麗華 卓榮泰 原住民 補償金 陳淑姿

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