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柯志恩表態3％首都稅可討論 黃捷嗆不要說一套做一套

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
繼立委邱議瑩昨天向柯志恩喊話後，今天立委黃捷也加入戰局，要求柯志恩明天要去立法院為高雄市民發聲。圖／取自黃捷臉書
繼立委邱議瑩昨天向柯志恩喊話後，今天立委黃捷也加入戰局，要求柯志恩明天要去立法院為高雄市民發聲。圖／取自黃捷臉書

立法院財劃法修法引發藍綠對立，國民黨立委柯志恩今早表示不堅持3％首都稅，但請民進黨直接提出版本，讓朝野好好討論。民進黨立委黃捷隔空對嗆，請柯志恩明天出席財政委會會，跟高雄人站在一起，千萬不要說一套做一套，配合國民黨版本強行闖關。

國民黨高市議員許采蓁率先表態支持柯志恩參選市長，今早在高雄鬧區張掛形象看板，兩人在看板前拍攝合體照。

柯志恩針對財劃法指出，國民黨版本是4、5月時提出，各縣市情況不同，黨團仍持續與各地討論修正，最後會提出更妥切版本，高雄土地比台北大11倍，應該也要把土地面積納入計算，另外還有人口、財政能力及前一年的營業額數字等納入考量。

柯志恩強調，站在高雄市民立場，如果財劃法不將土地面積納入，對高雄人來說非常不公平，另外財劃法不一定要有所謂的3%首都稅；民進黨要是有任何想法，或認為應該要納入財劃法修法的項目，請直接提出版本，讓朝野能夠好好討論，才能把財劃法修至完善。

黃捷在臉書大力宣傳柯志恩不堅持要有首都稅的說法，並表示，柯既然對國民黨開了第一槍，她邀請柯委員明天出席財委會，跟高雄人站在一起，表達「不認同國民黨財劃法」，留下公報紀錄，並向陳玉珍召委「沒收高雄立委發言權利」的蠻橫行為，表達嚴正抗議。若明天沒有付諸行動，一起阻擋國民黨版本，就是騙票。

黃捷喊話柯「為高雄勇敢一次」，千萬不要說一套做一套，一邊說要幫高雄爭取更多預算、一邊在立法院擋預算；一邊說要提出對高雄更公平的財劃法、一邊配合將國民黨版本強行闖關，「我們都知道柯委員要選高雄市長，但高雄人沒那麼好騙，柯委員已經有不良紀錄，雙面手法只會更讓人厭惡」。

高市黨部主委黃文益表示，肯定柯志恩從善如流，但請柯志恩到立法院去幫高雄講話，到財政委員會發言，公開反對國民黨的財劃法版本，善待高雄。

立委柯志恩認為，3%首都稅有討論的空間，另要將高雄土地面積、人口等問題也納入合理分配當中。記者王勇超／攝影
立委柯志恩認為，3%首都稅有討論的空間，另要將高雄土地面積、人口等問題也納入合理分配當中。記者王勇超／攝影

國民黨 柯志恩 民進黨 財劃法 陳玉珍 黃捷

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