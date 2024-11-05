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新北議員指9大都計案卡中央 內政部反擊新北不具體回應

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
新北市議員昨質詢時稱，土樹三鶯地區9大都市計畫案進度全卡在中央。內政部今澄清「沒有延宕」，另呼籲新北應本於權責明確回應，才能加快效率。圖／聯合報系資料照片
新北市議員昨質詢時稱，土樹三鶯地區9大都市計畫案進度全卡在中央。內政部今澄清「沒有延宕」，另呼籲新北應本於權責明確回應，才能加快效率。圖／聯合報系資料照片

新北市議員江怡臻昨議會質詢時稱，土樹三鶯地區9大都市計畫案進度全卡在中央。內政部今澄清「沒有延宕」，另指永和、土城、三重、新莊及樹林5處行政園區變更案，已開4次會議，新北市府卻對所有案件個案問題皆未具體回應，呼籲新北應本於權責明確回應，才能加快效率。

內政部指出，截至目前新北市府提送的都計審議案件，至今年10月共開37次專案小組會議，次數為全國之冠，其中土城、樹林、三峽、鶯歌地區個案變更與通盤檢討等9案，有5案專案小組已審議完，2案尚待市政府補充資料、2案由專案小組審議中。

內政部表示，永和、土城、三重、新莊及樹林等5處行政園區變更案，共開4次專案小組會議討論，新北市府卻對所有案件個案問題，皆未具體回應，包括公地公用原則、容積率提高一倍以上、公共設施用地變更開發之公益性、必要性及都市環境容受力之衝擊等課題。專案小組預計12月先就永和案，請市府說明全市整體行政園區變更處理原則後，將接續開各區專案小組會議。

內政部指出，土城暫緩發展區位於土城都市計畫南側保護區，面積約15公頃，因配合軍事禁建開放，將範圍內土地變更為暫緩發展地區，並辦理區段徵收開發，內政部已於2021年12月16日、2022年6月27日及2023年3月21日開3次專案小組會議完竣，目前正進行內政部土徵小組公益性及必要性審查，後續仍待市府說明後，才能加速提送內政部都委會大會審議。

內政部 北市府 區段徵收 江怡臻 都市計畫

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