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國民黨推財劃法修法 莊翠雲：國家危機

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
財政部長莊翠雲（右）今天在答詢時表示，目前修法沒有急迫性；對於立委詢問修法是否造成國家危機，莊翠雲說，「是」。記者曾吉松／攝影
財政部長莊翠雲（右）今天在答詢時表示，目前修法沒有急迫性；對於立委詢問修法是否造成國家危機，莊翠雲說，「是」。記者曾吉松／攝影

立法院財政委員會本周一連三天排審財政收支劃分法修正草案，昨天審查時引爆朝野肢體衝突，明天料再將上演一波猛烈攻防。財政部長莊翠雲今天在答詢時表示，目前修法沒有急迫性；對於立委詢問修法是否造成國家危機，莊翠雲說，「是」。

行政院長卓榮泰今天率領部會首長到立法院報告明年度中央政府總預算編列經過，並備質詢。民進黨立委邱志偉表示，從前總統蔡英文到賴清德總統，改善了地方的財務結構，地方政府長短期的債都逐年下降，且對地方政府補助逐年增加，明年會創新高到1兆151億，在這種現況之下，國民黨主導財劃法的修正有急迫性跟必要性嗎？

莊翠雲表示，地方財政已經大幅改善，從原來的短絀到去年已經有剩餘648億，換言之，地方的財政在中央大幅的挹注之下，以及各自的努力，已經有大幅的改善，財政狀況不錯，所以沒有急迫性。而國民黨要求中央大幅釋出6612億，對中央來說，會造成施政上的困難。

邱志偉詢問，中央財源會更加窘迫？計畫性補性會沒有？莊翠雲表示，會更佳窘迫，114年計劃性補助2911億元，如果中央再釋出一年6612億，幾乎沒有彈性可以調整。

邱志偉追問，國家的危機，是不是？莊翠雲回答，「是」，因為中央的法定義務支出就達到1兆8000億元。另外，邱志偉還要莊翠雲再跟朝野好好溝通，他很擔心明天後就會強渡關山；莊翠雲回答，是。

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