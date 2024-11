駐紐代表籲挺台參與國際刑警組織 加強跨國執法合作

駐紐西蘭代表歐江安今天出席紐西蘭智庫「亞洲論壇」(AsiaForum)的活動,分享台灣打擊跨國犯罪經驗,呼籲各國支持台灣加入國際刑警組織(INTERPOL),加強跨國執法合作。

歐江安應邀出席紐西蘭智庫辦理的「印太地區跨國犯罪:對國家及全球安全日益嚴重威脅」論壇(Transnational Crimes in the Indo-Pacific;a GrowingThreat to National and Global Security)。

歐江安指出,當前跨國犯罪手法日新月異,網路電信詐騙、駭客攻擊、毒品走私、人口販賣、恐怖主義、網路散播暴力等層出不窮,觸及全球,且犯案對象不因國籍有所區別,各國應跳脫政治框架,相互協助,才能有效消除跨國組織犯罪,拯救更多生命。

歐江安指出,儘管台灣是全球最安全國家之一,執法人員具備高素質和國際合作能力,但台灣遭國際刑警組織排外長達40年,無法取得「國際刑警組織」全球緊急I-24/7通訊系統等關鍵資訊,使執法受限,讓國際犯罪防治網絡存在漏洞,導致打擊犯罪時出現時間落差。跨國犯罪集團可能有隙可乘藏匿台灣,繼續從事危害安全的活動。

歐江安並引用台灣美國商會今年商業景氣調查報告及多項國際報告,說明台灣的社會與居住安全指數名列前茅,且具有高效率執法能力,在對抗跨國犯罪扮演重要角色,例如台灣於2022年與國際夥伴合作,營救478名受困於東南亞的電信詐騙受害者,展現台灣在國際合作與打擊犯罪上的決心與能力。

歐江安呼應紐西蘭政府發起的「基督城倡議」(Christchurch Call)中強調「全球問題需要全球解方」,她指出,在危機四伏時代,許多重要全球議題迫切需要各國跳脫政治框架來合作。

她說,將台灣納入世界衛生組織(WHO)、聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)、國際民航組織(ICAO)、INTERPOL等國際組織中,不僅只是作為國家應有的代表權,更是全球解方及良善全球治理的必要元素。「不遺漏任何人」應是聯合國專門機構面對各項全球議題依據的原則與實踐。

論壇還邀請紐西蘭前內政部長鄧恩(Peter Dunne)分享任內處理跨國犯罪經驗,及威靈頓維多利亞大學教授瑪肯西(Simon Mackenzie)解析當前犯罪新態勢。

出席來賓還有「紐西蘭亞洲基金會」(Asian NewZealand Foundation)執行長傑塞普(Suzannah Jessep)及副執行長梅森(Adele Mason),日本、泰國駐紐西蘭使館官員、紐西蘭警察局執法人員等與會。