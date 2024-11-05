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吳秉叡爆氣摔麥克風 王鴻薇：請關心倒楣的吳思瑤

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

立法院財政委員會昨天審查「財政收支劃分法」部分條文修正草案，藍綠爆發衝突，民進黨立委吳秉叡氣到扯下主席台的麥克風往地上摔，卻疑似甩到民進黨立委吳思瑤國民黨立委王鴻薇對此表示，吳秉叡動不動就破壞公物，這次倒霉的是吳思瑤，大家應該關心一下吳思瑤。

藍白將「財劃法」列為立法院本會期優先法案，不過民進黨團為了杯葛，多名立委連番發言，到了傍晚，召委陳玉珍宣布休息吃飯，不過陳玉珍快8點才回財委會，綠委紛質疑陳玉珍未依議事規則，正式宣告開會時間延後，吳秉叡於質詢台表達抗議，最後甚至暴怒，將主席台的麥克風砸爆，因此誤傷吳思瑤。

王鴻薇說，大家應去慰問被打得很凶的吳思瑤，吳秉叡是慣犯，動不動就破壞公物，而且昨天沒人惹吳秉叡，就氣到撕爛東西砸地上，想問吳秉叡「有事嗎？」、「有人惹你嗎？」民進黨不斷在立法院使用暴力、破壞公物。

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