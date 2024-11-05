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總預算案掀底牌 國民黨團要求政院修正預算

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立法院黨團今天舉行黨團大會討論，書記長林思銘後會表示，國民黨團可以接受行政院以修正預算方式補足。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團今天舉行黨團大會討論，書記長林思銘後會表示，國民黨團可以接受行政院以修正預算方式補足。圖／聯合報系資料照片

明年度中央政府總預算案六度卡關，行政院卓榮泰在答詢時提出修正預算或是使用第二預備金支付等方式。國民黨立法院黨團今天舉行黨團大會討論，書記長林思銘後會表示，國民黨團可以接受行政院以修正預算方式補足。

卓榮泰今天率部會首長到立法院報告預算編列經過，答詢結束後是否付委審查備受關注。國民黨團下午2時舉行黨團大會討論，並祭出甲級動員，防止民進黨立法院黨團在答詢結束後提案付委。

林思銘表示，國民黨團針對總預算案是否付委討論非常熱烈，委員對於原住民禁伐補償、健保點值公糧收購提高5元，一致認為行政院要依法編列，並作成三項主決議，稍後立法院長韓國瑜會召集黨團協商，看執政黨對於三項主決議的態度，決定是否付委。

至於是否可接受修正預算或是第二預備金的方式支付原住民禁伐補償不足部分，林思銘說，第二預備金不在國民黨團的決議裡面。

據了解，禁伐補償主決議由無黨籍立委高金素梅、國民黨立委鄭天財發起，要求以修正預算方式補足不足部分，獲得國民黨團支持。另兩項攸關健保點值和提高公糧收告價格的決議，也要求行政院以修正預算方式提出，或使用前瞻預算支付。

健保點值 公糧 卓榮泰 原住民 國民黨 立法院 行政院

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