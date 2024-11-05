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總預算應追加編列 白籲綠勿阻礙議事

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨立法委員張啟楷。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立法委員張啟楷。圖／聯合報系資料照片

「若不追加禁伐補償預算，總預算就不可能付委！」民眾黨立委張啟楷5日於記者會表示，民進黨賴清德政府是有史以來第一次未依法編列預算的政府，禁伐補償就該用公務預算，不能用基金或第二預備金。同黨立委黃珊珊指出，民進黨4日以暴力杯葛議事，《財劃法》已經討論許久，盼不要再不提版本、拖延修法。

總預算盼追加預算

張啓楷表示，呼籲民進黨不要再造謠、自己打臉自己，還有不要錯過最後補考機會。他強調，民進黨不要一直違法、對不起原民，禁伐補償是法定預算，但民進黨是有史以來第一個沒有依法編列預算的政府。過去在野的民進黨立委推老農津貼、花東建設基金，政府都有追加預算，如今未依法編列是打臉自己。

「禁伐補償是三讀通過的法律！」張啓楷不滿指出，公糧收購已經13年沒有調整，且這是有關預算的主決議，在表決時也沒有民進黨立委反對，以前都會編，如今卻未依法編列，實在是對不起農民。他呼籲，解鈴還在繫鈴人，盼政府儘速追加預算。

卓榮泰近日表示，可以動用原民發展基金，或是第二預備金與追加預算處理禁伐補償，但張啓楷強調，基金若繼續使用會虧損，第二預備金是救命錢，不能輕易動用，只要趕快追加預算，總預算就會通過，否則民眾黨團就會反對總預算付委。

別再杯葛財劃法

黃珊珊則說，4日財政委員會在審理《財政收支劃分法》，財政部長莊翠雲與主計總長陳淑姿都在場，結果卻因為民進黨立委用議事杯葛，因此完全沒有進度、陷入空轉。

她不滿指出，都說當家不鬧事，但執政的民進黨卻用暴力癱瘓議事，包括民進黨立委吳秉叡暴力破壞麥克風，還傷害到同黨立委吳思瑤。

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張啓楷 民進黨 老農津貼 財劃法 財政收支劃分法

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