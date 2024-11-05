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立陶宛台灣代表處更名疑慮 林佳龍：盡一切努力溝通

中央社／ 台北5日電
外交部長林佳龍（中）。圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍（中）。圖／聯合報系資料照片

立陶宛準總理帕魯克斯日前提及，立陶宛開設台灣代表處是「外交錯誤」，引發更名疑慮。外交部長林佳龍今天表示，會盡一切的努力去溝通，希望能夠維持當時兩國都同意的名稱。

立陶宛反對派社會民主黨10月27日在國會選舉勝出，立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，該黨總理候選人帕魯克斯（Gintautas Paluckas）受訪指出，立陶宛准許開設台灣代表處是「外交錯誤」，引發更名疑慮。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。

民進黨立委邱志偉在質詢時詢問，駐立陶宛台灣代表處是否會被迫更名。列席的林佳龍表示，代表處的名稱是經過兩國政府同意之後才設定的，一定是秉於這樣的原則。雖然現在立陶宛在選舉過程中，或是籌組政府時期，有些不同意見，但相信台灣跟立陶宛的關係，還是以民主價值為基礎。

對於外交部是否有因應之道或是沙盤推演，林佳龍表示，立陶宛雖然有提到代表處名稱的英文問題，但立陶宛也是有自己主權的國家，不會在中國的脅迫下就做出什麼決定。外交部會盡一切的努力去溝通，希望能夠維持當時兩國都同意的代表處名稱。

台灣代表處 外交部 立陶宛

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